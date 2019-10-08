لكل اسم حكاية.. دهب مدينة الرمال اللامعة والشواطئ الخلابة

من الأسماء التي جذبت المصريين إليها مدينة دهب التي أطلق عليها ذلك الاسم بسبب لون الشواطئ والرمال الذهبي والذي جعلها مميزة عن كل الشواطئ المصرية.



وتعرف مدينة دهب بالبساطة والطقس الرائع والحياة البدوية وصيد الأسماك وقد عشقها الشباب وأطلقوا عليها جملة "من جاء دهب عقله ذهب" و" جيتك يا دهب ادلع نفسى رجعت منك اكلم نفسى".



وقال محسن جعفر الخبير السياحي بدهب، ان اهم ما يميز دهب الطبيعة الخلابة والبساطة فهي واقعة بين محمية نبق ومحمية ابو جالوم وتشتهر بمناطق اللاجونا والبلو هول ووادي قني .



واضاف وليد غريب صاحب بازار، أن دهب يعشقها البسطاء والمبدعين والفنانين لأن فيها الطبيعة تتحدث جمالا ولذلك يظل بها السياح يسهرون حتى الصباح لرؤية شروق الشمس وهواة الغطس يغطسون ليلا علي اضواء القمر مشيرا إلي أن تناسب كل المصريين في أسعارها البسيطة ومخيماتها المواجهة للبحر مباشرة .



وتشمل دهب عدد من المعالم الطبيعيه والسياحية مثل راس ابو جالوم ومنطقة البلو هول التى تعتبر من أفضل مناطق الغوص علي مستوى العالم وكذلك ممشى دهب والعصلة والمليل واللايت هوس والجاردن .