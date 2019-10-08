ارتفاع ضحايا حادث البويطي الواحات بالمنيا لـ 3 متوفين و33 مصابا وشفاء 3 حالات

ارتفع عدد المتوفين بحادث انقلاب سيارة نصف نقل، تقل عددا من العمال الزراعيين علي طريق البويطي-الواحات بالمنيا للعمل بإحدي المزارع نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة الأمامي إلى 3 متوفين و33 مصابا.



حيث قامت على الفور انتقلت سيارات إسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفي مغاغة العام والمصابين لمستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل.



وتابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حالة المصابين في حادث الانقلاب والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين.

اطمأن المحافظ على حالة المصابين والخدمات والرعاية الطبية المقدمة لهم بمستشفى التكامل بالشيخ فضل ، كما وجه مسؤولي الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات الاجتماعية المقررة.



أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 33 اخرين تم نقلهم لمستشفيي التكامل بالشيخ فضل وحالتهم العامة مستقرة ، وتم خروج 3 من المستشفى بعد تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء، فيما يستكمل باقي المصابين علاجهم.



والمصابون: هم محمد رجب علي 16 سنة ، صالح عيد صلاح 16 سنة ، كريم خالد حماد 19 سنة ، اسلام سلطان 16 سنة ، وصفاء أشرف كمال 15 سنة ، أحمد شحاته عباس 20 سنة ، حميدة سعد 35 سنة ، زينب سعد يونس 27 سنة ، يوسف ممدوح أبو الحمد 15 سنة ، أحمد يونس 19 سنة ، إسلام آدم عبد الله 16 سنة ، حازم مصطفي سعد 19 سنة ، أمنية أحمد رمضان 17 سنة ، وحميدة إبراهيم 46 سنة ، محمد سعد عثمان 45 سنة ، مصطفي صلاح محمد 13 سنة ، مديحة خميس عبد الله 40 سنة ، أميرة محمد مبارك 17 سنة ، محمد شحاته28 سنة ، ذكري أشرف شحاته 20 سنة ، عبد الله رضا عبد الله 18 سنة ، محمد حمعه محمود 19 سنة ، أحمد خالد 17 سنة ، ولاء خالد ربيع 18 سنة ، محمد رمضان عيد 20 سنة ، كريم ممدوح إبراهيم 17 سنة ، مها خميس عبد الله 24 سنة ، زكية محمد إبراهيم 60 سنة ، مني عباس محمد 40 سنة ، رضا فاروق صالح 36 سنة ، رمضان محمد سيد 36 سنة ، علي جوده عيسي 20 سنة ، أحمد ندي أحمد 23 سنة ، و جثتين مجهولي الاسم والعنوان .

