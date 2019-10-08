لأول مرة في مصر.. عرض مسرحية أليس في بلاد العجائب على الطريقة الروسية.. فيديو

أكدت أليكسي بيجانوف مخرجة عرض مسرحية أليس في بلاد العجائب على الطريقة الروسية، إن العرض شيق بتقنية ثلاثية الأبعاد، لافتة إلى أنه تم توزيع نظارات خاصة ومميزة على المشاهدين ليبدو المشهد طبيعى أثر.



وأضافت مخرجة العرض، فى لقاء خاص ببرنامج " in box"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها عرض المسرحية فى مصر، مشيرة إلى أن كل الأطفال الحاضرين كانوا سعداء جدًا فور انتهاء العرض والتقطوا صورًا تذكارية مع الفنانين المؤدين للعرض.



وتابعت أليكسي بيجانوف أن الديكورات المستخدمة فى المسرحية كثيرة جدًا ووزنها يصل إلى 500 كيلو جرام، لافتة إلى أن كافة الديكورات جاءت من موسكو خصيصًا من أجل العرض.



وأردفت أليكسي بيجانوف أنه شارك بالعرض ما يقارب من 20 شخصًا بينهم مغنى محترف من موسكو.

