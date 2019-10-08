عميد تمريض الأزهر: الكلية قبلت 100 طالبة هذا العام من خلال التنسيق الإليكتروني

كشف الدكتور صبري عوض، عميد كلية التمريض بجامعة الأزهر، إن عدد الطالبات الجدد المقبولات في الكلية للعام الجديد 2019-2020 يبلغ 100 طالبة.



وأضاف صبري في تصريحات لصدي البلد، أن الجامعة رشحت من خلال التنسيق الإلكتروني 100 طالبة وتم عقد اختبارات تحريرية وشخصية لهن وأسفرت عن قبول 100 طالبة ورفض الباقيات.



وأوضح، أن فتح الجامعة التحويلات مرة أخرى لا يشمل الكليات التى تعقد لها اختبارات قبول َومنها كلية التمريض وبالتالي لا يسمح لأي طالبة بالتحويل إلى الكلية في هذه التحويلات.



وكشف عميد التمريض، عن موقف الكلية من المشكلة التي أثارتها بعض الطالبات من معهد تمريض أسيوط، على فيس بوك، منوها بأن المشكلة تتلخص في أن الكلية تقبل كل عام طالبات من الفرقة الثانية بمعهد تمريض أسيوط َومعهد تمريض الأزهر التخصصي بتقدير معين وذلك بخلاف الطالبات الجدد من الثانوية الأزهرية، وهذا العام كانت نسبة النجاح عالية فتم عمل اختبارات لتصفية العدد وقبول 30 طالبة فقط لأن الكلية لها عدد معين تستوعبه و اشتكت بعض الطالبات من عدم قبولهن بسبب التقدير.