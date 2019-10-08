قبل وفاتها بـ 5 أيام .. طفلة تلتقي شقيقتها حديثة الولادة في مشهد مؤثر

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مؤخرًا مجموعة من اللقطات المؤثرة لطفلة في السادسة من عمرها مع شقيقتها حديثة الولادة، وقد بدت عليها علامات السعادة إثر انضمام فرد جديد إلى العائلة، لكن للأسف لم تمض الطفلة "دارسي" سوى 5 أيام فقط مع أختها الصغرى "بياتريس"، حيث توفيت الشقيقة الكبرى بشكل مأساوي بسبب حالة صحية نادرة كانت تعاني منها منذ ولادتها.



وكان من بين هذه الأيام، يوم واحد فحسب أمضته "دارسي" مع شقيقتها الصغرى في منزل العائلة بمدينة "مالتون" البريطانية، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.



وأشارت الصحيفة إلى أن "دارسي" قد توفيت في إحدى مستشفيات الأطفال في مقاطعة "غرب يوركشاير" بإنجلترا؛ وكانت الطفلة قد خضعت للعديد من العمليات الجراحية من أجل علاج حالتها، لكنها توفيت جراء إصابتها بسكتة قلبية بسبب عدوى.



ونقلت الصحيفة عن ولي أمر الطفلتين "كريستيان دي روساريو" قوله إن "دارسي" كانت حريصة على رعاية شقيقتها خلال الفترة القصيرة التي قضتها معها، وكانت ترغب في أن تكون هي الوحيدة التي تهتم بالصغيرة، وللأسف، لم يمكنها قضاء مزيد من الوقت معها.