الداخلية فى يوم.. ضبط عاطلين سرقا مصوغات ذهبية وأجهزة موبايل وملابس من شقة بالدقهلية.. ولص سرق دراجة نارية داخل مستشفى بدمياط.. والعثور على 3 أطنان سلع غذائية فاسدة داخل مخزن بالشرابية

ضبط 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة الشقق بمدينة السلام

بحوزته سلاح نارى .. ضبط تاجر مخدرات بأسوان





تمكّن ضباط مباحث مركز شرطة الجمالية بالدقهلية من ضبط عاطلين سرقا مصوغات ذهبية وأجهزة موبايل وملابس من شقة ربة منزل.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطار من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغ لمأمور مركز الجمالية من أمل ٣٠ عاما ربة منزل ومقيمة بندر الجمالية حيث قررت اكتشافها سرقة بعض المصوغات الذهبية خاصتها وبعض الملابس وأحذية وعدد واحد تابلت وعدد واحد آى باد من شقتها.





وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول علوى بمنزل مكون طابقين وبالفحص تبين سلامة الأبواب والنوافذ.





وأسفرت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة كلا عاطل ٢٨ عاما ومقيم قرية المحلاوى دائرة المركز وله كارت معلومات رقم ٨/١٦ وآخر عاطل ٣٥ عاما ومقيم ليسا الجماليه دائرة المركز وله كارت معلومات رقم ٩/٢٢٦ أ .





وبتلقين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة المتهم الأول سلاح نارى فرد حرطوش وعدد اثنين طلقة خرطوش وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ودخول الشقة عن طريق إحدى النوافذ المفتوحة ويارشاده جرى العثور على المسروقات وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٨٩٨ لسنة ٢٠١٩ جنح الجمالية وأخطرت النيابة.





كما فوجئ مرافق لمريض ترك دراجته النارية داخل مستشفى كفر سعد وتوجه إلى قسم الاستقبال، بمحاولة لص سرقة دراجته النارية.





وعلى الفور تمكن رجال الأمن بمستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، من ضبط اللص أثناء محاولته سرقة دراجة نارية داخل المستشفى وقبل أن يتمكن من الهرب.





ولاحظ أحد رجال الأمن بالمستشفى أحد الأشخاص تشغيل دراجة نارية داخل المستشفى وعندها توجهوا نحوه، وبسؤاله ارتبك وحاول الفرار.





وتمكن رجال الأمن بالمستشفى من ضبطه وتسليمه إلى قوات قسم شرطة كفر سعد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة كفر سعد، وتم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.





فيما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان، عقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كوم امبو، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جراما، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 250 جراما، و27 قرص مخدر.





بمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.





وفى سياق متصل تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط ٣ عاطلين كونوا عصابة لسرقة الشقق بمدينة السلام.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها أن ٣ عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب ( كسر الباب ).





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم.





واعترفوا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، تم بإرشادهم بمسكنهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.





كما تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية بالشرابية لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل المخزن على طـنى طحينة و٤٠٠ كيلو عسل أسود و٣٠٠ كيلو زيت طعام جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



