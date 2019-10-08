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محافظات

تسليم 180 منزلا بعد إعادة تأهيلها بـ 6 قرى فقيرة بسمالوط.. صور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:56 م
تسليم 180 منزلًا
تسليم 180 منزلًا بعد إعادة تأهيلها بـ 6 قري فقيرة بسمالوط
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أيمن رياض
سلم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم 180 منزلًا للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا بـ6 قرى بمركز سمالوط، والتي تم إعادة تأهيلها وإعمارها بتكلفة إجمالية قدرها 8 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر.

أشاد المحافظ بالجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لمد يد العون لكل المحتاجين والمستحقين، بهدف تحسين مستوى معيشتهم، مؤكدًا دعمه لكل الجمعيات التنموية صاحبة الفكر الإيجابي والمساهمة في برامج التنمية بالمحافظة والتي تعود بالنفع العام على المواطنين ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

من جانبه، أوضح سيد الشوربجى مدير عام جمعية الأورمان، أن أعمال إعادة إعمار المنازل شملت إنشاء وبناء وترميم وتعريش الأسقف وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء ومحاره من الداخل والخارج وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات ودهانات لـ180 منزلا بقرى (الروبى، الحضارة، الواسطى، الميمون، كوم الراهب، أبو سيدهم).

وأشار إلى أن الحالات المستفيدة تم اختيارها من فئة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل من أبناء القرى، وذلك عقب إجراء بحث اجتماعي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.
تسليم 180 منزلا بعد إعادة تأهيلها بـ 6 قرى فقيرة بسمالوط.. صور
تسليم 180 منزلا بعد إعادة تأهيلها بـ 6 قرى فقيرة بسمالوط.. صور
تسليم 180 منزلا بعد إعادة تأهيلها بـ 6 قرى فقيرة بسمالوط.. صور
تسليم 180 منزلا بعد إعادة تأهيلها بـ 6 قرى فقيرة بسمالوط.. صور
تسليم 180 منزلا بعد إعادة تأهيلها بـ 6 قرى فقيرة بسمالوط.. صور
تسليم 180 منزلا بعد إعادة تأهيلها بـ 6 قرى فقيرة بسمالوط.. صور
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