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منوعات

الحزن يخيم على حديقة الحيوان بعد نفوق الفيلة "نعيمة" .. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:27 م
صدى البلد
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ماجدة المهدى
شهدت حديقة الحيوان بالجيزة في الفترة الأخيرة العديد من حالات نفوق الحيوانات لأسباب مختلفة ومتعددة، والتي أدت إلى حرمان رواد الحديقة من رؤيتها والاستمتاع بمشاهدتها خلال زيارتهم الحديقة.

وكانت قد أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة أمس عن نفوق آخر فيلة في حديقة الحيوان بعد وفاة الفيلة كريمة والفيل حسن منذ ثلاث سنوات.

وصرح الدكتور محمد رجائي مدير حديقة حيوان الجيزه لصدى البلد بأن الفيلة نعيمه كانت في صحة جيدة حتى مساء يوم الأحد الماضي امتنعت عن الأكل وعندما دخل الحارس لرؤيتها وجدها مستلقاة على الأرض، فتم على الفور تشكيل لجنة بيطرية من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة والهيئة العامة لخدمات الطب البيطري وخبراء عسكريين ومعهد صحة الحيوان وأطباء الحديقه لتشخيص الحالة ومعرفة سبب النفوق.

وأكد اللواء رجائي أنه بعد تشخيص حالة الفيلة تبين أن سبب النفوق هو جلطة بالقلب بسبب عامل السن، موضحا أن العمر الافتراضي للفيل هو 60 عاما في الغابات، و40 عاما في الأماكن المغلقة مثل الحدائق وهو سبب نفوق الفيلة نعيمة.

وأشار رجائي إلى أنه بالطبع سادت حالة من الحزن حديقة الحيوان بأكملها والعاملين بها أدت إلى بكاء الحراس بالحديقة وخاصة حارس قفص نعيمة مؤكدا على خسارة الحديقة لأحد أشهر نجومها حيث كانت الفيلة نعيمة من الحيوانات الجاذبة للأنظار الكبار قبل الصغار وكان يحرص جميع رواد الحديقة على زيارتها واطعامها واللعب والتصوير معها.

وأعلن اللواء محمد رجائي أنه سوف يتم تحنيط نعيمة ووضعها بالمتحف الحيواني للحديقة والذي يوجد به معظم الحيوانات النافقة التي تم تحنيطها منذ إنشاء الحديقة وحتى يومنا هذا.
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