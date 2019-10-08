تأخير علامات الشيخوخة.. تعرف على فوائد الكرنب للبشرة

الكرنب واحد من الخضروات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، كما انه يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تحسن من البشرة وتعزز من صحتها، تعرف على فوائد الكرنب للبشرة، وفقًا لموقع "stylesatlife".



يعالج حب الشباب



يساعد الكرنب على التخلص من حب الشباب الذي يصيب البشرة بطريقة فعالة، فهو من الأطعمة التي ينصح بتناولها باستمرار، وخاصة للشباب.



يعزز صحة الجلد



يحسن الكرنب من نوع البشرة ويساعد على تهدئة الجلد من التهيج الذي يصيبها، ففي غضون اسبوعين مع تناول الكرنب يمكنك التخلص نهائيًا من الاحمرار الذي يكون بالبشرة، كما يمكنك اخذ أوراقه ولفها في قطعة من القماش الكتان ووضعها على البشرة لتحسينها.



تأخير علامات الشيخوخة



تظهر علامات الشيخوخة المتأخرة بسبب تناولك للكرنب على مدار حياتك، فهو يحتوي على فيتامين د الذي يبقى بشرتك نقية طوال الوقت كما انه يجدد خلايا الجلد التي تضررت من اشعة الشمس الضارة.

