Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تأخير علامات الشيخوخة.. تعرف على فوائد الكرنب للبشرة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:15 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المراة
الكرنب واحد من الخضروات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، كما انه يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تحسن من البشرة وتعزز من صحتها، تعرف على فوائد الكرنب للبشرة، وفقًا لموقع "stylesatlife".

يعالج حب الشباب

يساعد الكرنب على التخلص من حب الشباب الذي يصيب البشرة بطريقة فعالة، فهو من الأطعمة التي ينصح بتناولها باستمرار، وخاصة للشباب.

يعزز صحة الجلد

يحسن الكرنب من نوع البشرة ويساعد على تهدئة الجلد من التهيج الذي يصيبها، ففي غضون اسبوعين مع تناول الكرنب يمكنك التخلص نهائيًا من الاحمرار الذي يكون بالبشرة، كما يمكنك اخذ أوراقه ولفها في قطعة من القماش الكتان ووضعها على البشرة لتحسينها.

تأخير علامات الشيخوخة

تظهر علامات الشيخوخة المتأخرة بسبب تناولك للكرنب على مدار حياتك، فهو يحتوي على فيتامين د الذي يبقى بشرتك نقية طوال الوقت كما انه يجدد خلايا الجلد التي تضررت من اشعة الشمس الضارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد ماء الورد للبشرة.. انتبهي لرقم 3

فوائد ماء الورد غير متوقعة لجسمك.. تعرفي عليها

فوائد العسل الأسود للبشرة غير متوقعة.. استخدميه بهذه الطريقة

فوائد العسل الاسود على الريق وقبل النوم على الشعر والبشرة والمرأة الحامل غير متوقعة

فوائد زيت الورد للبشرة.. حلول سحرية للتخلص من حب الشباب.. اعرفيها

فوائده رائعة.. 8 ماسكات من الزبادي لـ البشرة والشعر

ترشيحاتنا

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

في أول ظهور لها.. والدة هيدي كرم تشعل الانستجرام بصورة صباحية

أول طلب لـ فايلر من إدارة الأهلي

بفستان كاروهات.. منة فضالي على الشاطئ في جلسة تصوير جديدة

الخطيب يرفض دعوة الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى

الأغلى في تاريخ الملكي.. تفاصيل عرض ريال مدريد الخرافي لضم محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبقرية المصريين فى صنع النسيج تبهر زوجة رئيس وزراء اليونان في المعز

أب يواجه اتهامًا بقتل ابنه المعاق.. غموض الجريمة ينكشف بعد 16 عامًا

في أول ظهور لها.. والدة هيدي كرم تشعل الانستجرام بصورة صباحية