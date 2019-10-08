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أخبار العالم

وزير الداخلية الكويتي يبحث مع مسؤول أمني أمريكي التعاون المشترك

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:56 م
صدى البلد
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أ ش أ
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق الشيخ خالد الجراح، اليوم /الثلاثاء/، مع نائب وزير الأمن القومي بالوكالة مدير إدارة أمن النقل بوزارة الأمن القومي بالولايات المتحدة الأدميرال ديفيد بيكوسكي، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان - أن الشيخ خالد الجراح، ناقش خلال اللقاء أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت أن الجراح أكد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في جميع المجالات خاصة في المجال الأمني.
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