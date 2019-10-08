وزير الداخلية الكويتي يبحث مع مسؤول أمني أمريكي التعاون المشترك

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق الشيخ خالد الجراح، اليوم /الثلاثاء/، مع نائب وزير الأمن القومي بالوكالة مدير إدارة أمن النقل بوزارة الأمن القومي بالولايات المتحدة الأدميرال ديفيد بيكوسكي، سبل تعزيز التعاون المشترك.



وذكرت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان - أن الشيخ خالد الجراح، ناقش خلال اللقاء أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن الجراح أكد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في جميع المجالات خاصة في المجال الأمني.