وزير الداخلية الكويتي يبحث مع مسؤول أمني أمريكي التعاون المشترك

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق الشيخ خالد الجراح، اليوم /الثلاثاء/، مع نائب وزير الأمن القومي بالوكالة مدير إدارة أمن النقل بوزارة الأمن القومي بالولايات المتحدة الأدميرال ديفيد بيكوسكي، سبل تعزيز التعاون المشترك.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان - أن الشيخ خالد الجراح، ناقش خلال اللقاء أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت أن الجراح أكد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في جميع المجالات خاصة في المجال الأمني.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان - أن الشيخ خالد الجراح، ناقش خلال اللقاء أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت أن الجراح أكد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في جميع المجالات خاصة في المجال الأمني.