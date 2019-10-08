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أخبار العالم

سعد الحريري: الإمارات تعهدت بتقديم الدعم المالي للبنان

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:54 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
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رويترز
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الوزراء سعد الحريري قال اليوم الثلاثاء إن الإمارات تعهدت بمساعدة مالية لبلده المثقل بالديون، وذلك بعد يومين من اللقاءات المهمة في أبوظبي.

ونقلت قناتا الجديد وإم.تي.في عن الحريري قوله في تصريحات لصحفيين بالعاصمة الإماراتية "وُعدنا بمساعدات مالية تنهض بالاقتصاد اللبناني".

وبحسب الجديد، قال "قريبا سنسمع أخبارا جيدة جدا إن كان بموضوع الاستثمار أو المساعدات".

وأمس الاثنين، كان الحريري، الذي قاد وفدا لبنانيا إلى الدولة الخليجية سعيا للحصول على تمويلات لوقف تراجع ثقة المستثمرين والمودعين في الداخل، يأمل في ضخ سيولة في مصرف لبنان المركزي.

لكن إم.تي.في نقلت عنه اليوم الثلاثاء القول إن هذا الخيار "يحتاج درسا" وإن المناقشات حول الموضوع تضمنت البحث فيه على أساس المخاطر التي يمكن أن تنعكس على الإمارات من مثل هذه الخطوة.

ولم تصدر أي بيانات رسمية جديدة من الإمارات بشأن زيارة الحريري منذ لقائه مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس الاثنين عندما رفعت الإمارات حظرا على مواطنيها المسافرين للبنان.

وتتعهد بيروت، التي تواجه أحد أكبر أعباء الديون في العالم ونموا متدنيا وبنية تحتية متهالكة، بتطبيق إصلاحات طالما جرى تأجيلها، بالرغم من أنه لم يُفعل شيء يذكر حتى الآن.

ويسعى البلد، الذي تبلغ نسبة الدين فيه 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أيضا إلى تعويض خسارة حادة في الثقة في الليرة اللبنانية. ويسحب مصرفه المركزي من احتياطياته من النقد الأجنبي لسداد ديون مستحقة على الدولة.

وعقد الحريري اجتماعين في أبوظبي اليوم الثلاثاء "لتسريع موضوع الاستثمارات".

ومن شأن ضخ استثمارات إماراتية كبيرة في لبنان أن تشكل مرحلة جديدة في العلاقات. وبالنسبة للإمارات، قد تتضمن المكاسب بناء نفوذ سياسي لمواجهة جماعة حزب الله الشيعية القوية المدعومة من إيران مع الاستثمار أيضا في قطاع النفط والغاز اللبناني الناشئ أو ميناءه.
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