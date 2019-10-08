يسروا.. مبادرة لخفض متطلبات الزواج في قرى المنوفية

مع ارتفاع الأسعار والمغالاة في مستلزمات المنزل والأجهزة الكهربائية.. سعي عدد من الشباب بقرية شنوان بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية إلى إطلاق مبادرة تحت اسم " يسروا " لتخفيض متطلبات الزواج وعدم المغالاة في نفقات الزواج للزوج والزوجة.





محاربة البدع ومنكرات الأفراح في القرى.. هكذا نادى أعضاء الحملة عقب اجتماعات مكثفة مع العديد من أهالي القرية والقري المجاورة في المساجد ودور المناسبات لدعوة الأهالي للتيسير علي الزواج.





وقال علاء عياد مؤسس الحملة، إنه بعد غلاء الأسعار وعدم قدرة الشباب والأهل على متطلبات الزواج أطلق أهالي القرية حملة "يسروا" لمحاربة بدع ومنكرات الأفراح في القرية، موضحا انطلاق الحملة بمساعدة بعض الدعاة والمثقفين ورجال التعليم ورؤساء العائلات.





وأضاف أن هدف الحملة جاء لنبذ الإشراف في تكاليف الزواج، وظهرت الحملة لأن المتأمل في أوضاع مصر الفترة الأخيرة سنجد بعض العادات السلبية في الزواج، والتي أدى معظمها إلى زيادة العنوسة والطلاق والغارمين والغارمات.





وأضاف أنه تم توزيع منشورات في مساجد القرية وعلى الأهالي وإقامة مؤتمرات لحثهم على تخفيض متطلبات الزواج، مؤكدا أن الحملة سعت إلى الدعوة لعدم المبالغة في جهاز العروس والمفروشات والاكتفاء بصنف واحد فقط دون الحاجة الى التكرار أو شراء اثنين من كل نوع من الأجهزة والمفروشات كما يتجه أهالي القرى هذه الأيام.





وأشار إلى أنه تم الدعوة إلى كتابة "قائمة منقولات الزوجية" بما تم شراؤه فقط وبالفواتير وعدم تسعير الأصناف بأعلى من سعرها، واقتصار الموسم على الأعياد فقط كعيد الفطر وعيد الأضحي.





وكذلك دعت الحملة إلى عدم المبالغة في شراء شبكة العروس وإلغاء "النقطة" في حنة العريس وعدم دعوة الرجال في "حنة" العروسة، والاقتصاد في اختيار قاعة الأفراح وكوافير العروسة ومستلزماتها.





ولم تقتصر الحملة على متطلبات الزواج فقط ولكنها طالبت بمقاطعة الأفراح التي تحتوى على الخمور والمخدرات بأنواعها.





فيما حاول المجلس القومي للمراة بمحافظة المنوفية نشر الحملة في جميع مراكز المحافظة وامتدادها للمحافظات المجاورة وذلك من خلال مؤتمر انطلاق من مدينة شبين الكوم بحضور مقررين من المجلس القومي للمراة سهام فودة ونادية الفرماوى وممثلين من الحملة ومطرانية المنوفية.





وأكدت سهام فودة عضو المجلس القومي للمرأة، نيابة عن الدكتورة منى المليجي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنوفية، أنه من المهم أن نعلم بناتنا معنى مسئولية الزواج، والمجلس القومي للمرأة يدشن الحملة اليوم على مستوى المحافظة لوضع عرف لتطبيقه لا يكون فيه فرق بين غني وفقير، فلا داعي للمبالغة في المهور والتكاليف الزائدة.





وقال القمص بولا يعقوب، وكيل مطرانية المنوفية، إن الأسرة هي أيقونة المجتمع، فلابد أن تكون سليمة، والمرأة هي عمود البيت، ويجب أن يجد الطفل في أهله القدوة، وإن أردنا أن نعلم أولادنا بالعمل وليس بالكلام.



