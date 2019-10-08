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برلمان

رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: الفلاح المصري دخل غرفة العناية المركزة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:17 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وصف النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، حال الفلاح المصرى، بأنه دخل العناية المركزة، مؤكدا ان ذلك حقيقة نعيشها، بسبب ما يعانيه الفلاح من مشكلات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، للتعقيب على بيان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، الذى القاه منذ قليل بالجلسة.

وقال الحصرى، انه وفقا لنص المادة ٢٩ من الدستور، فالدولة ملتزمة بشراء الحاصلات الزراعية من الفلاح بهامش ربح مناسب، الا ان ذلك لا يحدث، حيث ان الفلاح يعيش مأساة حقيقية وراءها وزراء الزراعة والرى والتموين، مضيفا ان القطن المصرى الذى كانت البلاد تزرع منه ٢ مليون فدان، اصبح الان ٥٠ الف فدان فقط، ومع توجه الدولة للاهتمام بزراعته، وتحديد سعر للقنطار العام الماضى بـ ٢٧٠٠ جنيه، نجد الحكومة لم تحدد سعر للمحصول العام الحالي، ما أدى الى انخفاض السعر الى ١٨٠٠ جنيه للقنطار، الامر الذى يكبد الفلاح خسائر فادحة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج.

وتابع رئيس لجنة الزراعة، ان كيلو الأرز في التموين بـ ٩ جنيهات، وفى السوق بـ ٦.٥ جنيه، وهو الامر الذى يتطلب من الحكومة إعادة دراسة الكميات والفائض من الأرز لنتمكن من تصديره، مطالبا بسرعة القيام بذلك حتى يستفيد الفلاح بدلا من التاجر الذى يجمع الأرز من الفلاحين ويقوم هو بتصديره للخارج بأسعار مرتفعة محققا مكاسب لنفسه فقط.

وتطرق الحصرى، الى قصب السكر، مشيرا الى وجود فجوة بنحو ٨٠٠ الف طن، ما يتطلب التوسع في زراعته بالتنقيط، لسد العجز فى السكر.

كما أشار الى ضرورة حل ازمة قيود الارتفاعات بالقرى، نظرا لانها ازمة كبيرة يعانى منها الاهالى بالقرى بكافة المحافظات.
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