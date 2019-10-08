هاني أباظة يطالب رئيس الوزراء بالاهتمام بالفلاح وحل إشكاليات المحليات

توجه النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بالتحية لشهداء مصر الذين لولاهم ما كانت الدولة المصرية تنعم بالاستقرار ، وإلى جيش مصر العظيم والشرطة الوطنية المصرية الذين يقومون بدورهم الفعال، وإلى الشعب المصري فارس هذه الفترة الذي تحمل كل التحديات وتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي ويعاني إلا انه يقف خلف القيادة السياسية.



جاء ذلك فى تعقيبه علي بيان رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، موجها التحية أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عمل علي مواجهة اختطاف الدولة المصرية بكل شجاعة، مؤكدا أن الشعب المصري يهمه بقاء الدولة المصرية، وهو يعلم جيدا أن الحكومة تعمل في ظل ظروف صعبة.



وأشار إلي أن الجميع يري المنطقة وما يحدث فيها، ومن ثم بقاء الدولة المصري تحد كبير قائلا:" نجوع وتبقي دولتنا للمصريين ونضحي بكل حاجة وأن تبقي الدولة المصرية".



ولفت عضو مجلس النواب إلي أن محور التنمية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي نتائجه إيجابية ومؤشراته جيده، ولكن لم تصل للمواطن حتي الآن، مشيرا إلي أنه مع الوقت سيكون الوضع مختلفا بالنتائج الإيجابية، مطالبا بالعمل علي حل إشكاليات المحليات ونقص الخدمات والاهتمام بالفلاح الذي يعد المنجم الحقيقي لكل شيء.