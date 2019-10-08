جامعة عين شمس: زيادة دعم الرحلات العلمية.. وتفعيل مبادرة "مودة"

انعقد مجلس شئون قطاع التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومحمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والدكتور تامر راضي رئيس قسم الاقتصاد و مستشار نائب رئيس الجامعة".



وبحسب بيان، أعلن الدكتور عبد الفتاح سعود زيادة مبلغ الدعم المخصص للرحلات العلمية المقدم للكليات الي ما يقارب الضعف بهدف زيادة الرحلات العلمية وصقل الطلاب بالمعارف والخبرات والمعايشة العملية، مشيرا إلى أن العملية التعليمية لا تقتصر فقط على الفصول الدراسية بل يجب أن تتعدى ذلك إلى ممارسة التطبيقات النظرية بشكل عملي واقعي من أجل تحقيق الشمولية في التعليم وإكساب الطلاب الخبرات الثقافية والحياتية المختلفة لبناء مستقبلهم المهني.



كما أكد على أهمية جذب الطلاب الوافدين وتوفير الدعم الأكاديمي و النفسي لهم و دمجهم بأقرانهم المصريين ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية لكونهم قوة ناعمة تعمل على توثيق العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم.