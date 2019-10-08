لتطويق الاحتجاجات.. تجميد عمل مجالس المحافظات ومنح للعاطلين والجرحى في العراق

صوت البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على تجميد عمل مجالس المحافظات وإطلاق مِنح مالية للعاطلين عن العمل، وذلك ضمن سلسلة قرارات لتطويق الاحتجاجات الشعبية.





وأصدر مجلس النواب العراقي بيانا قال فيه إن اللجنة النيابية المشكلة بشأن مطالب المتظاهرين أوصت باعتبار ضحايا التظاهرات شهداء، وصرف تعويضات للجرحى وإطلاق منحة مالية دورية للعاطلين عن العمل من الخريجين.





وتابع: "كما صوت المجلس على إيقاف حملة إزالة التجاوزات السكنية وإيجاد البديل المناسب، فضلًا عن إعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات إيجار الأراضي"، وتأتي تلك الإجراءات في ظل مساعٍ برلمانية وسياسية لتطويق الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن عراقية، خلال الأسبوع الماضي.





ويرى المعنيين والسياسيين أن تلك المقترحات الإصلاحية ما زالت لا ترتقي إلى حجم الأزمة التي يعاني منها العراق، والمتمثلة بالهدر الكبير في المال العام، وسيطرة عصابات وجهات مسلحة على الموارد الرئيسية للبلاد، بحسب "إرم".



