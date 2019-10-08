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رياضة

جاريث بيل يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:24 م
جاريث بيل
جاريث بيل
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عبدالله هشام
اقترب الويلزي جاريث بيل من الرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني نهاية الموسم الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن جاريث بيل غاضب من سياسات زين الدين زيدان في ريال مدريد ويعتبرها ضده .

وأوضحت الصحيفة : ان جاريث بيل يتم معاملته بشكل غير جيد مثل زملائه رغم انه يقدم مستوي جيد منذ انطلاق الموسم الجديد ولا يعلم سبب التهميش وعدم خوض المنافسات كأساسي .

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن العلاقة بين المدير الفني لريال مدريد وجاريث بيل أصبحت سيئة للغاية خصوصا بعدما أدلى الثنائي بتصريحات مثيرة الموسم الماضي.
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