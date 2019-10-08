جاريث بيل يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم

اقترب الويلزي جاريث بيل من الرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني نهاية الموسم الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن جاريث بيل غاضب من سياسات زين الدين زيدان في ريال مدريد ويعتبرها ضده .
وأوضحت الصحيفة : ان جاريث بيل يتم معاملته بشكل غير جيد مثل زملائه رغم انه يقدم مستوي جيد منذ انطلاق الموسم الجديد ولا يعلم سبب التهميش وعدم خوض المنافسات كأساسي .
وأكدت الصحيفة الكتالونية أن العلاقة بين المدير الفني لريال مدريد وجاريث بيل أصبحت سيئة للغاية خصوصا بعدما أدلى الثنائي بتصريحات مثيرة الموسم الماضي.
وحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن جاريث بيل غاضب من سياسات زين الدين زيدان في ريال مدريد ويعتبرها ضده .
وأوضحت الصحيفة : ان جاريث بيل يتم معاملته بشكل غير جيد مثل زملائه رغم انه يقدم مستوي جيد منذ انطلاق الموسم الجديد ولا يعلم سبب التهميش وعدم خوض المنافسات كأساسي .
وأكدت الصحيفة الكتالونية أن العلاقة بين المدير الفني لريال مدريد وجاريث بيل أصبحت سيئة للغاية خصوصا بعدما أدلى الثنائي بتصريحات مثيرة الموسم الماضي.