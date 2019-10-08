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رياضة

إعادة المباراة الأقرب .. انتهاء اجتماع الكاف والإعلان خلال ساعات

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:29 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى
انتهى اجتماع لجنة المسابقات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " الخاص ببحث أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى التى كان من المقرر إقامتها بينهما فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا .

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القرار خلال الساعات القليلة المقبلة .

وشهدت الساعات القليلة الماضية حضور فاطمة سامورا ممثلة الاتحاد الدولى من أجل حضور اجتماع المكتب التنفيذى للكاف من أجل التصديق على قرار لجنة المسابقات وإعلانه بشكل رسمى .

وتشير كل المؤشرات إلى أن قرار إعادة المباراة بات قريبا للغاية فى ظل قناعات مسئولى الكاف الكاملة بحيثيات نادى الزمالك والفريق السنغالى بشأن المباراة .
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