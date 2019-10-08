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أخبار العالم

حقيقة دوافع أردوغان الخبيثة من غزو شمال سوريا.. مفاجآت كبرى

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:32 م
أردوغان
أردوغان
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محمد علي
ذكرت مجلة ذا ناشيونال انترست الدولية، أن السبب الحقيقي وراء هجوم أردوغان هو مصادرة نفط الأكراد، علاوة على عدم تمكينهم من تشكيل جبهة كردية موحدة تقوي شوكة أكراد تركيا، إضافة إلى ما يريده حول إقامة منطقة آمنة على الشريط الحدودي مع سوريا بعمق 30 كلم وطول 500 كلم.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى بغزو شمال شرق سوريا و بتحضير قواته لتدمير المنطقة التي يحكمها الأكراد.

ويتحدث أردوغان عن تهديد إرهابي من شمال سوريا ، لكنه لم يثبت وجوده بعد، بل على العكس تماما، يعد أكراد سوريا القوة القتالية الأكثر فعالية ضد داعش، وهناك أيضا أدلة دامغة على أن تركيا تعاونت واستفادت وفي بعض الأحيان نسقت مع فروع تنظيم القاعدة في سوريا وداعش.

مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من المناطق السورية الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا، بات الطريق مفتوحا أمام أنقرة لشن هجوم توعد به الرئيس رجب إردوغان، غير أنه يضع أنقرة كذلك أمام تحديات جسيمة.

وتلوح تركيا منذ أشهر بشن هجوم على مناطق في شرق الفرات تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية، الشريك الرئيسي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في قتال تنظيم داعش، غير أن أنقرة تعتبر المقاتلين الأكراد الذين يشكلون عمودها الفقري إرهابيين.

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