تامر عبد المنعم ينعى الفنان الراحل طلعت زكريا

نشر الفنان تامر عبد المنعم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينعى فيه الفنان الراحل طلعت زكريا والذى وافته المنية منذ قليل بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى.



وقال: "إلى رحمة الله صديقي النجم طلعت زكريا".



وتعرض طلعت زكريا الى ازمة صحية صباح اليوم وأعلن عنها أبنائه وفاته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام طالبين له الدعاء.