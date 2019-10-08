سوريا مقبرة أردوغان وفيتنام تركيا.. دوافع خبيثة وراء سعي سلطان أنقرة المزعوم مع الأكراد.. محاربة الإرهاب والمنطقة الآمنة أسباب ثانوية

- هدية مسمومة يقدمها ترامب لأردوغان في منطقة الأكراد

- أردوغان داعم الإرهاب الأول لن يقضي على قسد - ترامب اختار إراحة رأسه من سوريا لكن العواقب ستكون وخيمة





يعتقد الرئيس التركى طيب رجب أردوغان، أن توجيه ضربة إلى الأكراد فوز لتركيا، لكنه مخطئ إنه ببساطة يفتح الباب أمام حرب استنزاف لا تستطيع تركيا تحملها وقد تخسرها في النهاية، بحسب ما رأت مجلة "ذا ناشيونال انترست" الدولية.





ورأت المجلة أن السبب الحقيقي وراء هجوم أردوغان هو مصادرة نفط الأكراد، علاوة على تمكينهم من تشكيل جبهة كردية موحدة تقوي شوكة أكراد تركيا، إضافة إلى ما يريده حول إقامة منطقة آمنة على الشريط الحدودي مع سوريا بعمق 30 كلم وطول 500 كلم.





وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى بغزو شمال شرق سوريا وبتحضر قواته لتدمير المنطقة التي يحكمها الأكراد ومحاربة قوات قسد -قوات سوريا الديمقراطية-.





ويتحدث أردوغان عن تهديد إرهابي من شمال سوريا ، لكنه لم يثبت وجوده بعد، بل على العكس تماما، يعد أكراد سوريا القوة القتالية الأكثر فعالية ضد داعش، وهناك أيضا أدلة دامغة على أن تركيا تعاونت واستفادت وفي بعض الأحيان نسقت مع فروع تنظيم القاعدة في سوريا وداعش.





مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من المناطق السورية الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا، بات الطريق مفتوحا أمام أنقرة لشن هجوم توعد به الرئيس رجب إردوغان، غير أنه يضع أنقرة كذلك أمام تحديات كبيرة، على غرار وضع أمريكا في حروب فيتنام التي لم تخرج منها منتصرة أبدًا.





وتلوح تركيا منذ أشهر بشن هجوم على مناطق في شرق الفرات تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية "قسد"، الشريك الرئيسي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في قتال تنظيم داعش، غير أن أنقرة تعتبر المقاتلين الأكراد الذين يشكلون عمودها الفقري إرهابيين.





وبعد إعلان البيت الأبيض، مساء الأحد الماضي، انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، لم يعد هناك أي عائق يمنع إردوغان من تنفيذ تهديداته، لكن الانتقال إلى الهجوم ينطوي على مجازفة.





يأتي ذلك في وقت، حذر فيه الاتحاد الأوروبي من أي هجوم تركي في شمال شرق سوريا لأن استئناف الأعمال القتالية سيقوض الجهود المبذولة لحل النزاع، وفق ما قالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية مايا كوتشيانيتش.





شكل المقاتلون الأكراد رأس حربة الهجوم الدولي على تنظيم داعش، إذ نجحوا في دحره من مناطق واسعة في شمال شرق سوريا. وحصلوا على دعم الدول الغربية. غير أن أنقرة تعتبر المقاتلين الأكراد إرهابيين تماما مثل تنظيم داعش، وتعتبرهم امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردًا ضدها على أراضيها مستمرا منذ 1984.





وتعتزم أنقرة إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا. والهدف عمليا هو إقامة شريط بعمق 30 كلم وبطول حوالي 500 كلم يمتد من الفرات إلى الحدود العراقية، ويفصل بين الحدود التركية ومواقع وحدات حماية الشعب.





وصرح إبراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان بأن هذه المنطقة الآمنة ستسمح أيضا بإعادة اللاجئين السوريين الذين فروا إلى تركيا منذ بدء النزاع في بلدهم، وبات عددهم يتخطى ثلاثة ملايين.





وستسمح هذه المنطقة الآمنة لأنقرة بتحقيق هدفين، هما إبعاد خطر المقاتلين الأكراد والحد من عدد اللاجئين السوريين في تركيا، في ظل تنامي المشاعر المعادية لهم.





يرى ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أن إعلان البيت الأبيض يشكل انتصارا لإردوغان الذي لم يوفر جهدا لإقناع ترامب.





وجاء الضوء الأخضر من واشنطن في أعقاب مكالمة هاتفية بين ترمب وإردوغان الذي راهن على علاقاتهما الشخصية لنيل تأييد نظيره الأمريكي ، على الرغم من المقاومة التي أبدتها الإدارة في واشنطن. بيد أن بعض المراقبين يرون في ذلك هدية مسمومة قدمها ترمب لإردوغان يمكن أن تضعه في مأزق.





سبق أن نفذت تركيا عمليتين في شمال سورية منذ 2016، مستهدفة تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد في الأولى، والمقاتلين الأكراد حصرا في الثانية. لكن خلافا للعمليتين السابقتين، فإن الهجوم الذي تعتزم أنقرة شنه هذه المرة يستهدف قلب مناطق سيطرة الأكراد الذين يحميهم مقاتلون سلحتهم واشنطن واكتسبوا مهارات قتالية جراء معاركهم مع تنظيم داعش.





كما أن العملية العسكرية التي تخطط لها أنقرة أضخم من حيث مداها الجغرافي.





ويقول محللون إن هذا ستتأتى عنه كلفة اقتصادية، وليس من المؤكد على ضوء الانكماش الاقتصادي الحالي في تركيا، أن يكون البلد يملك الموارد لذلك، مشيرين إلى مخاطر قيام معارضة داخلية من قبل رأي عام يزداد تشكيكا في انخراط بلاده في الفوضى السورية.





ورأى المحللون أن أنقرة لكانت فضلت في الواقع اتفاقا مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة على حدودها، وهو سيناريو كان سيسمح لها بتقاسم العبء مع واشنطن.





دعا السناتور ليندسي جراهام الجمهوري المقرب جدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العودة عن قراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، معتبرا أن هذا الخيار كارثي. وقال السناتور الجمهوري في تغريدة إذا طبقت هذه الخطة التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد فسأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار. أتوقع أن يلقى دعما واسعا من قبل الحزبين.





والمناطق التي يديرها الأكراد في سوريا هي أكثر المناطق أمانًا بالبلاد، وتعد رغبة أردوغان في التغلب عليهم لا علاقة لها بالإرهاب المفترض، بل تتعلق أكثر بالرغبة في توسيع حدود تركيا ، والقضاء على سابقة أي حكم ذاتي كردي لا يخضع للإملاءات التركية ، والاستيلاء على آبار النفط المحلية.





واحتلت تركيا أكثر من ثلث قبرص منذ أكثر من خمسة وأربعين عامًا وتسعى الآن إلى نهب مواردها الطبيعية . لقد طهرت عرقيا منطقة عفرين السورية ، وفتحت مكاتب بريد تركية مدنية في جرابولس، بسوريا ، حيث تتعامل بشكل متزايد مع المناطق المحتلة على أنها أراضيها.





في باشقا وأماكن أخرى ، تحتل تركيا مواقع استيطانية في العراق ترفض المغادرة منها. لقد تحدث أردوغان عن استصلاح الأراضي من اليونان وبلغاريا ، وتشمل الخرائط التركية بشكل متزايد قطعًا كبيرة من الأراضي المملوكة لجيران تركيا.





أردوغان يعتقد أن الفتح سيكون سهلًا. ترامب ليس لديه رغبة كبيرة في خوض حرب أخرى في الشرق الأوسط ، مثل أوباما من قبله ، ويميل إلى تصديق تأكيدات أردوغان بشأن الأدلة ونصائح مساعديه.





لدى الأكراد لديهم خبرة واسعة في القتال على الأرض. وفي الوقت نفسه ، فإن عمليات التطهير السياسي الأخيرة للجيش التركي تجعل الجيش هدفًا. ومع دخول المتمردين الأكراد طواعية إلى سوريا بناءً على طلب تركيا كجزء من اتفاقية السلام السابقة ، فإن الأكراد السوريين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولهذا سيقاتلوا حتى النهاية، كما فعل الفيتناميين.





قبل قرن من الزمان، ذبحت القوات التركية الأرمن من خلال زحفهم في الصحراء، و الأكراد يرفضون أن يكونوا تكملة لذلك.



