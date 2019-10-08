الأسود يليق بك .. نوال الزغبي تتألق بإطلالة صيفية

نشرت نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة جذابة وأنيقة.



وأطلت نوال الزغبي بـ فستان أسود كت ومجسم وأبرز الفستان جمالها، حيث كشفت الإطلالة عن رشاقتها، وانتعلت سليبر جذابا، واعتمدت على رفع شعرها بطريقة بسيطة وجذابة.



ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وسلسلة رقيقة مع نظارة شمس عصرية باللون الأسود، ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية مع أحمر شفاه باللون الكافية.



واليكم الصور التى توضح تفاصيل إطلالتها..,.