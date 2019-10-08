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أخبار البلد

روساتوم: تيسيرات للشركات المصرية لتوريد معدات لمحطة الضبعة النووية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وفاء نور الدين
قال فلاديسلاف فاسيلييف، مدير شؤون التكاليف بشركة روساتوم الروسية، المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، أن الشركة تستهدف تيسير العقبات أمام الشركات المصرية لدفع الصناعة النووية المحلية فى المستقبل.

وأضاف "فاسيلييف"، خلال منتدى موردي الصناعات النووية الذي تنظمه شركة روساتوم بالتعاون مع هيئة الطاقة النووية، أن من بين أهداف الشركة حصول الشركات المصرية على تصاريح توريد المعدات النووية، مشيرا إلى أنه وفقا لخطة إنشاء المحطة النووية بالضبعة سيتم الاعتماد على مهمات مصنعة فى مصر.

وقال "فاسيلييف"، أن "روساتوم" ملتزمة بالمواعيد الزمنية لمشروع المحطة النووية بالضبعة وتكلفتها، مضيفا أنه بدون الشركاء المصريين لن تستطيع روساتوم إنجاز أهدافها.

يذكر أنه يتم تنفيذ بناء محطة الضبعة النووية وفقًا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي فقط ببناء المحطة فقط، بل سيوفر أيضًا الوقود النووي الروسي طوال دورة حياة محطة الطاقة النووية كما سيساعد الشركاء المصريين في تدريب الأفراد ودعم تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها.

وبموجب اتفاقية أخرى، سيقوم الجانب الروسي ببناء منشأة تخزين خاصة وتزويد حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.
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