اكتشاف قلادة ذهبية من العصر البرونزي عمرها 4 آلاف عام وسعرها مفاجأة

في واقعة لا تتكرر كل يوم، تمكن بريطاني في الرابعة والخمسين من عمره من اكتشاف حلية ذهبية، تبدو كأنها قلادة، من العصر البرونزي يُعتقد أن عمرها يُقدر بنحو أربعة آلاف عام، وقيمتها السوقية لا تقل عن 11 ألف جنيه إسترليني؛ وقد تم ذلك الاكتشاف باستخدام جهاز للكشف عن المعادن.





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن البريطاني "بيلي فوجان" أصيب بالذهول لدى عثوره على الحلية أو القلادة الذهبية عيار 22 قيراط، في حقل يوجد بالقرب من مدينة "وايتهافون" بمقاطعة "كمبريا" في إنجلترا، حيث كان الأمر بمثابة مفاجأة لا تُصدق بالنسبة له.



واعتقد "فوجان" في البداية أنها من معدات التسلق، ولم يدرك قيمتها الحقيقية حتى قام بإرسال صورة لها إلى صديق له، والذي أخبره بماهية القطعة الذهبية، كما قرر "فوجان" عرضها على صائغ، والذي أكد له أنها من الذهب الخالص، وتقدر قيمتها في السوق بـ11 ألف جنيه إسترليني على الأقل.وأشارت الصحيفة إلى أنه نظرًا لقيمة القلادة التاريخية، فمن المرجح أن تتجاوز قيمتها ذلك المبلغ بكثير، لافتة النظر إلى أن القلادة مازالت محتفظة برونقها وكأنها دُفنت بالأمس.