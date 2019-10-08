رئيس الوزراء من البرلمان: الدولة اتجهت نحو العمل الشاق لبناء مؤسسات قوية.. والقوات المسلحة ركيزة الاستقرار.. والاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية أهم أولوياتنا

القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار لمصر

الدولة ضخت مئات المليارات فى مجالى الطاقة والكهرباء كل العالم كان يصف مصر بأنها صاحبة اقتصاد شديد الحرج الدولة اتجهت نحو العمل الشاق لبناء مؤسسات قوية





قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تضع الاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية على رأس أولوياتها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار لمصر ضد محاولات النيل منها.





جاء ذلك في بيان ألقاه مدبولي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وذلك بحضور وزراء المالية محمد معيط، والكهرباء والطاقة محمد شاكر، والتخطيط هالة السعيد، والشباب والرياضة أشرف صبحي، والأوقاف مختار جمعة، والتموين علي المصيلحي.





وأكد مدبولي أن الهم الأكبر للحكومة الحالية كما الحكومات السابقة التي تم تشكيلها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تحقيق الاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية في كل أنحاء الجمهورية بعد مرحلة من الاضطرابات مر بها الوطن.





ووجه رئيس الوزراء، التهنئة للشعب المصري ومجلس النواب ورئيس الجمهورية والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن هذه الحرب أكدت أن القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار لمصر ضد محاولات النيل منها، وتخوض مع الشرطة حربا ضروسا للحفاظ على أمن مصر.





كما وجه عبد العال الشكر لمجلس النواب على ما بذله من جهد كبير في ظل ظروف ومتغيرات دولية شديدة الصعوبة، مضيفا أن مجلس النواب أصدر عددا كبيرا من التشريعات في جميع المجالات، والتي أسهمت في بناء هذا الوطن وساعدت الحكومة على تنفيذ برامجها.





وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر شهدت في منتصف 2014 ظروف صعبة في كل شيء بداية من بنية أساسية متهالكة، مع توقف للمشروعات والمصانع بسبب الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى عودة عدد كبير من المصريين العاملين في الخارج بسبب الأوضاع التي شهدتها خلال هذه الفترة، وتوقف قطاع السياحة بصورة شبه كاملة، ولا يمكن لمصر أن تنسى وقفة الأشقاء بجانبها بصورة كبيرة.





وأضاف رئيس الوزراء أن مصر بدأت منذ هذا التاريخ - منتصف عام 2014 - بناء دولة وعملت على استكمال ما بدأته الحكومات السابقة وليس هدم ما سبق، كان التركيز خلال المرحلة الماضية بجانب الاهتمام بالوضع الأمني، هو بناء كم هائل من المشروعات، وكم هائل من مشروعات في قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق قائلا:" يجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة حيث كانت البنية الأساسية متهالكة ومتداعية بالعديد من المجالات كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة علي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ، ونسبة بطالة عالية جدا، نتيجة توقفت العديد من المشروعات وعدم فاعلية القطاع الخاص في الاستثمار في ظل الظروف وعودة ملايين المصريين من الدول العربية التى حدث بها نوع من عدم الاستقرار و الاقتصاد كان منهار ناهيك ع عن قطاع السياحة الذي توقف تماما".





وأكد أنه وفق هذه المعطيات اتجهت الدولة نحو العمل الشاق لبناء الدولة، وهنا أعني بشكل واضح بناء الدولة بشكل أساسي، وسعينا نحو تحقيق الاستقرار وضخ حجم هائل من المشروعات وتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، متابعا:" تم ضخ مئات المليارات بمجال الطاقة وقطاع الغاز والمنتجات البترولية" قائلا:" بخصوص الطاقة في منتصف 2014 كنا لم نؤمن الاحتياجات من الغاز لمدة اسبوعين".



