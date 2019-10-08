برلمانى يطالب سحب الثقة من وزيرة الصحة ومناقشة استجوابات الحكومة

طالب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، بإعمال البرلمان حقه الدستوري في مناقشة استجواب ضد وزراء بالحكومة لاسيما وزيرة الصحة، بقوله: "نفسنا نناقش استجواب واحد لوزيرة الصحة، وستعلم أنه سيتم سحب الثقة منها فورًا فى هذه القاعة، لأنها غير أمينة على مصالح المصريين".



جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وقرر "عبد العال" حذف كلمة "غير أمينة" التي وصف بها النائب محمود بدر وزيرة الصحة، حيث قال: "هذه الكلمة تسيء للمجلس قبل الوزيرة"، ليرد "بدر": احتراما لحضرتك نصفها بـ"غير المسئولة".



وأضاف بدر في كلمته: "أكرر حديثي أستحلفكم بالله أن نُعمل حقنا الدستوري ولو لمرة واحدة"، فعلق الدكتور علي عبد العال، بقوله: "ليه مرة واحدة فقط، ومش أكثر من مرة ".



وفي سياق حديثه، قال محمود بدر، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أشار إلى تقرير الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة بالإشادة بتقليل نسبة البطالة في مصر، لكنه لم يشير إلى ما تضمنه التقرير حول ارتفاع نسبة الفقر بزيادة 7% في العامين الماضيين، وبدلًا من أن تنصفهم الحكومة نجدها تحذف الفقراء من بطاقات التموين ومعاش تكافل وكرامة، متابعا: "الفقراء هما اللي بينزلوا عشان يحموا البلد، وهما اللي بيدفعوا في البلد ".



وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية العمل على الملف الشامل الخاص بالصناعة والتصنيع، مطالبا الحكومة بتقديم تقرير تفصيلي حول ما قدمته في هذا الشأن.