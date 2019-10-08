السفارة المصرية بألمانيا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور

أقامت السفارة المصرية في برلين احتفالية بذكرى مرور ٤٦ عاما على نصر اكتوبر المجيد، بحضو العديد من الشخصيات العامة على رأسهم الوزير كامل الوزير وممثلون لوزارة الدفاع الالمانية وممثلون لسفارات الدول الأخرى والعديد من الملاحق العسكرية للعديد من الدول.



وقال حسين خصر السياسي الألماني إن الاحتفالية تأتي بسبب أهميتها السياسية في المنطقة، تعد مصر شريكًا مهمًا لألمانيا في التعاون الدولي. تقوم المؤسسات الألمانية بالتعاون وبتنفيذ مشاريع في العديد من أنحاء البلاد منذ عشرات السنين.



وأضاف أن مصر تواجه العديد من التحديات ويشمل ذلك النمو السكاني القوي ، والكثافة السكانية العالية ، وتناقص الموارد الطبيعية مع زيادة الطلب على الطاقة ، وزيادة البطالة بين الشباب ، والافتقار إلى التعليم المناسب ، والتمييز ضد المرأة ، وضعف الاقتصاد المرتبط بالثورة، وكل هذه تحديات تواجهها الإدارة المصرية وبدات في حلها وتحاول القضاء عليها.



وأوضح أن التعاون المصري الألماني قوي و مرن نتيجة للتغيرات الاجتماعية والسياسية والركود الاقتصادي الحالي ، وتظهر تحديات وخيارات جديدة للعمل، موضحا انه تم الاتفاق على الأولويات التالية مع الحكومة المصرية على سبيل المثال وليس الحصر في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إمدادات لشبكات المياه والصرف الصحي والري والنفايات، التنمية الاقتصادية المستدامة للتوظيف.



وأشار إلى انه يتم دعم الحكومة والتنمية الحضرية من خلال برامج أخرى. حيث يتم تمويل برنامج لتنمية مناطق الفقر في المناطق الحضرية بشكل كبير من قبل الاتحاد الأوروبي، وكل هذا وغيره يدل على أهمية مصر بالنسبة لالمانيا وقوة ومرونة العلاقات المصرية الالمانية.



وتابع أن هناك مساعي تعمل في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة بمصر وتهدف هذه الشراكات الى تحسين حياة الناس على أساس مستدام من خلال توفير حلول حياتية مستقبلية، والمزيد من الإصلاحات من أجل تحقيق تنمية سياسية واقتصادية وبيئية واجتماعية وتنمية قدرات الأفراد والمنظمات والمجتمعات.



من جانيه قال محمد صلاح السياسي بالحزب الاشتراكي الالماني، إن الاحتفالية تعد فخرا وإعتزازا خاصة عندما يعود الأمر لما يخص قواتنا المسلحة العريقة وبالأخص ذكرى يوم النصر بحرب أكتوبر المجيد، ما زادني فخرا وما قيل في الاحتفالية والتي تعكس مدي رفعة وقوة جمهورية مصر العربية.



وأضاف أن الجميع كان منصتا تقديرا وإعتزازا لقيمة ومكانة مصر وذلك يدل على أن مصر عادت كما كانت كبيرة وقوية، وأننا بفضل الله قادرون على النهوض والتقدم وليس فقط محاربة الإرهاب بل واقتلاع جذور الفساد وتطهير مصر وبناء مصر الجديدة التي تستحق منا بذل الغالي والنفيس.



وتابع: إن كان لمصر جنود بالداخل يحملون السلاح فنحن جنودها بالخارج كقوة ناعمة عبر الطرق السياسية والدبلوماسية وتصحيح أي صورة خاطئه أو تشويه متعمد على وطننا الغالي بل أيضا نعلن استعدادنا دائما لنقل خبراتنا وتجاربنا إلى الوطن وأننا قولا وفعلا جنود وقوة مصر الناعمة بالخارج.