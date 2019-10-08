قبل مغادرة الإمارات.. رئيس وزراء لبنان يعلن خبرا سارا لشعبه

أعلن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان، حصول بلاده على وعد من المسئولين الإماراتيين بمزيد من الاستثمارات والمساعدات المالية إلى بلاده.





وقال الحريري إلى الصحفيين قبل مغادرة الإمارات إن بلاده مدعومة بشكل كامل من قبل الإمارات، مشيرا إلى أن الإمارات تريد أن يكون لبنان معافى، وأن يعيش شعبه بشكل جيد.





وأضاف: "يجب أن نركز على ما هو أفضل استثمار يمكن للإمارات أن تستثمره في لبنان".





وتابع: "لبنان اليوم بحاجة إلى وضع أسس جديدة لاقتصاده، تبدأ بخلق فرص عمل والحد من الإنفاق ودمج المؤسسات التي لا عمل لها لكي نخفض التكاليف".