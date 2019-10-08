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توك شو

رئيس الجالية القبرصية بالقاهرة يوضح أهمية القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان..فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:07 م
القمة الثلاثية بين
القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان
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قسم التوك شو
قال اندريس مافروماتيس، رئيس الجالية القبرصية بالقاهرة، إن الاجتماعات الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان مبادرة أطلقها الرئيس السيسي منذ 2014 والتزم بها رؤساء الدول واستمرت هذه المبادرة منذ 5 سنوات ولقاءات متبادلة، لافتا إلى أن هذا سابع لقاء منذ بداية المبادرة.

وأوضح أندرياس مافروماتيس خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الالتزام بهذه اللقاءات يدل على أهمية اللقاء بين الثلاثة دول واستمرارية هذه اللقاءات أمر مهم يسعد الجالية القبرصية في مصر.

وأضاف رئيس الجالية القبرصية بالقاهرة، أن الأمن والاستقرار شئ مهم جدا للمنطقة وأن أهم أهداف هذه اللقاءات هي تنمية الدول الثلاث واستقرار المنطقة لأن هذا ينعكس على الشعوب مباشرة في جميع المجالات.

وتابع اندرياس مافروماتيس، أن عدد الجالية القبرصية بمصر حوالي 300 عائلة تقريبا، وأن هذه العائلات يجب أن تنضم مع الجالية المصرية، لافتا إلى أن عدم الاستقرار في السنوات الماضية أدى إلى تقليل عدد الجالية القبرصية في مصر.
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