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أخبار البلد

إرسال فريق طبي لتشاد لعلاج مليون أفريقي من فيروس سى ضمن مبادرة السيسي.. فيديو وصور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:32 م
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
أعلنت وزيرة الصحة والسكان، إرسال فريق طبي مصري، صباح اليوم، إلي تشاد، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي" في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم هذه الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الفريق الطبي المصري سيفتتح وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار " تحيا مصر أفريقيا"، بالعاصمة التشادية "أنجيمينا"، مشيرًا إلي أن الفريق الطبي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، وأخصائي الباثولوجي الإكلينيكية، وأخصائي نظم ومعلومات.

وأضاف مجاهد أن الفريق الطبي المصري سيقوم بتدريب الكوادر التشادية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة و مسئولي معامل التحاليل وإجراء تحاليل ال pcr"".

ولفت مجاهد إلي أنه تم إرسال شحنة من الأدوية اللازمة لعلاج "فيروس C و B" مع الفريق الطبي المصري لتدعيم عيادة "تحيا مصر أفريقيا" بمستشفى أنجيمينا المركزي، بكافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، موضحًا أن زيارة الفريق تستمر مدة شهر لدولة تشاد، على أن يبقى هناك ممثلًا للجنة الفيروسات الكبدية بعد عودة الفريق الطبي، لمتابعة تلقي علاج المرضي المصابين.

وأشار مجاهد إلي استمرار متابعة الفريق الطبي المصري الأول عمله فى جنوب السودان، داخل عيادة "تحيا مصر أفريقيا" التي تم افتتاحها نهاية الشهر الماضي بالعاصمة "جوبا"، حيث يتم متابعة عمليات إجراء المسح والفحوصات التكميلية وتلقي العلاج للحالات الإيجابية.
إرسال فريق طبي لتشاد لعلاج مليون أفريقي من فيروس سى ضمن مبادرة السيسي.. فيديو وصور
إرسال فريق طبي لتشاد لعلاج مليون أفريقي من فيروس سى ضمن مبادرة السيسي.. فيديو وصور
إرسال فريق طبي لتشاد لعلاج مليون أفريقي من فيروس سى ضمن مبادرة السيسي.. فيديو وصور
إرسال فريق طبي لتشاد لعلاج مليون أفريقي من فيروس سى ضمن مبادرة السيسي.. فيديو وصور
إرسال فريق طبي لتشاد لعلاج مليون أفريقي من فيروس سى ضمن مبادرة السيسي.. فيديو وصور
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