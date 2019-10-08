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منوعات

هاتف آيفون 12 الجديد .. شاشة كاملة بدون نوتش.. اقرأ التفاصيل

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:37 م
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن عشاق علامة آبل الأمريكية الشهيرة على موعد مع نقلة جديدة كليًا فى العام القادم، حيث سيأتى هاتف آيفون 12 الجديد بشاشة كاملة.

وبحسب موقع ذا فيرج، فالتسريبات تكشف أن تصميم الهاتف الجديد سيكون مبنيا على التصميم القديم لـ آيفون 5S، ولكن بطريقة محسنة.

لذلك فإذا كنت لم تحدث آيفونك بعد لا تستعجل وانتظر iphone 12 pro الجديد، والذى سيحتوى على حواف لأول مرة، كما سيتم تصغير حجم الكاميرا الأمامية تمامًا، ودمجها مع سماعة المكالمات لتوفير شاشة كاملة بالفعل بدون أى نوتش.

وسيدعم الآيفون الجديد تقنية اتصال الجيل الخامس 5G التى توفر سرعة نقل بيانات مهولة، كما سيحتوى الهاتف على كاميرا بتقنية الصور ثلاثية الأبعاد لأول مرة.

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