القائمة النهائية لبترول أسيوط في الموسم الجديد

استقر الجهاز الفنى لبترول أسيوط ،بقيادة محمد عبدالسميع ،علي قيد 26 لاعبا بالقائمة النهائية للفريق استعدادا للموسم الجديد .

وتضم القائمة كلا من :



محمد السيد مزيكا - محمد رمضان - محمود ماهر - ايهاب فؤاد - محمد دياب - اسلام حمدى - احمد سيد -

محمد عفروتو -



مؤمن راضى - احمد بيبو - مصطفى شلبى - احمد ترك - محمد عبدالفتاح العندليب - محمد عطا - نادر محمد -



نبيل ناصر - ابراهيم حسن - احمد ممدوح - محمد خلف - حسام منصور بيرلو - محمد حنتور - محمد طاهر - محمد فرحات كاستلو - على الفرارجى - محمود كمال - محمد كارم .



ويذكر أن بترول أسيوط نجح فى الصعود لدورى القسم الثانى عقب تصدر ترقي القسم الثالث واحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة.



وقرر مجلس إدارة نادي بترول أسيوط برئاسة ناجي كساب، تجديد الثقة في محمد عبد السميع المدير الفني للفريق، وذلك لقيادة الفريق لقيادة الموسم المقبل، بدوري القسم الثاني.