تحت شعار استشراف المستقبل في الإسكان والتنمية الحضرية.. انطلاق فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث.. والأمم المتحدة تشيد بالتوسعات بالمدن المصرية الجديدة

الأمم المتحدة: توسعات المدن المخطط لها في مصر أمر جيد

دينة عساف: الإمارات مثالًا رائدًا في وضع الخطط المتعلقة بالتنمية المستدامة

جامعة الدول العربية: على الدول العربية تملك المقومات للتعاون وإحداث نقل نوعية وهيكلية في اقتصاداتها

برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انطلقت صباح أمس، الثلاثاء، في دبي فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية تحت شعار "استشراف المستقبل في الإسكان والتنمية الحضرية"، بمشاركة أكثر من 20 وزيرًا عربيا، ووفود عربية رفيعة المستوى وعدد من المسئولين والقطاع الخاص.وناقش المنتدى، الذي تنظمه وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وآلية العمل على تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات واستشراف التحديات المستقبلية وضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية، وطرح حلول عربية مبتكرة وجديدة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.وافتتحت أعمال المنتدى الذي يستمر على مدار يومين وتتخلله أجندة عمل حافلة، بكلمة للدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، قائلا: "يعد قطاع التشييد والبناء واحدًا من أهم القطاعات التي تواجه التحديات، ما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع لمواجهة التحديات الحاليــة والمســتقبلية، وطـرح رؤى عربيـة جديـدة والتوصـل إلـى حلـول مبتكـرة وآليـات فعالـة لمستقبل مزدهر، لمختلــف القضايــا الحضريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة".وأضاف أن تنظيم المنتــدى يهدف إلــى نشــر التوعيــة حــول التنميــة الحضريــة المســتدامة، وتبــادل الخبــرات بيــن الــدول العربيــة وعــرض التجــارب الرائــدة للتعــرف علــى أفضــل الممارســات فــي مجــال وضــع ومتابعــة تنفيــذ وتقويـم خطـط وبرامـج الإسـكان والتنميـة الحضريـة، وذلـك لتعزيـز أواصـر التكامـل الإقليمـي واسـتخلاص القضايـا الرئيسـية وربطهـا مـع التوجهـات الدوليـة.ولفت إلى أن المستقبل وأدواته سيكون لها الدور الأكبر لدعم قطاع الإسكان والتنمية، لذلك سنركز على المستقبل وجودة الحياة، حيث سيتم طرح نماذج متميزة حقيقية تدعم التوجه المستقبلي القائم على الأمن والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة.وتابع: "يكتسب المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية أهمية قصوى، نتيجة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في مجال الإسكان والتنمية، كونه يمثل آليــة إقليميــة للتشــاور تجمــع بيــن مختلــف صناع القرار والمهتميــن"، مشيرا إلى حرص القائمين على المنتدى على تضمينه العديد من الجلسات التخصصية والحوارات الهادفة بهدف الخروج بتوصيات فعالة تخدم مستقبل الإسكان العربي.من جهته، قال فكتور كيسوب، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في كلمته: "أود أن أشيد بالمبادرات الجديدة للإسكان ذوي الدخل المنخفض في الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وتوسعات المدن المخطط لها في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ونشوء العديد من المدن الذكية العربية، وإلقاء الضوء على النهج المبتكرة المعتمدة لإعادة بناء مدن أفضل".وأضاف أن الدول العربية تمتلك إمكانات غير عادية لتصبح نموذجًا يحتذى به في الأجندة الحضرية الجديدة وفي تنفيذ هدف التنمية المستدامة الحضرية من خلال تبادل الخبرات والسياسات والتشريعات ، مشيرا إلى أن تبني الاستراتيجية الإقليمية العربية للإسكان والتنمية الحضرية 2030 وخطة تنفيذها هذا العام هو التزام مهم للغاية.بدوره، قال السفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن المنتدى ينعقد في ظروف بالغة التعقيد تمر بها المنطقة العربية، والتي لها تأثير بالغ على مستوى المعيشة للمواطن، وهجرة ونزوح الكثيرين، ما يحتم علينا التصدي لهذه التحديات بقوة وعزيمة من خلال وحدة الصف العربي لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 المقرة من المجتمع الدولي.وأضاف: "على الدول العربية تملك المقومات للتعاون وإحداث نقل نوعية وهيكلية في اقتصاداتها وحياة أفضل للشعوب والاستفادة من التكنولوجيا، لخدمة قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، لافتا إلى أن المنتدى يمثل فرصة لدراسة الاستدامة في الإسكان والتنمية الحضرية ووضع نهج جديد ومبتكر لدعم القطاع، وهو ما سيستم التركيز عليه في جلسات النقاش.وتابع: "إن لهذا المنتدى أهمية بالغة كونه يوفَر مساحة للتشاور حول سبل تنمية المدن العربية وتعزيز دورها في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه العالم العربي ودفع جهود التنمية الحضرية المستدامة، ففي عالم يزداد تحضرا، حيث تعيش الغالبية العظمى من الناس في المدن، تعد التنمية الحضرية المستدامة أمرا حتميا لضمان مستقبل مستدام للبشرية يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية ويتاح لهم الاستفادة من الفرص التي تقدمها المدن".وقالت دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، إن دولة الإمارات مثال رائد في وضع الخطط المتعلقة بالتنمية المستدامة والتي تندرج ضمن رؤيتها الوطنية 2021، لافتة إلى أن كل هذه الجهود تجعل الإمارات مضيفًا مناسبًا للمنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية لتبادل ممارساتها الجيدة لبناء المدن كحاضنات للسعادة تحفز التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي والاستدامة البيئية، وفي النهاية مجتمعات حيوية.ويهـدف المنتـدى إلـى مناقشـة وطـرح رؤى عربيـة جديـدة والتوصـل إلـى حلـول مبتكـرة وآليـات فعالـة لمواجهـة التحديــات الحاليــة والمســتقبلية لمختلــف القضايــا الحضريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي الوطــن العربــي.كمــا يهــدف المنتــدى إلــى نشــر التوعيــة حــول التنميــة الحضريــة المســتدامة، وتبــادل الخبــرات بيــن الــدول العربيــة وعــرض التجــارب الرائــدة للتعــرف علــى أفضــل الممارســات فــي مجــال وضــع ومتابعــة تنفيــذ وتقويـم خطـط وبرامـج الإسـكان والتنميـة الحضريـة، وذلـك لتعزيـز أواصـر التكامـل الإقليمـي واسـتخلاص القضايـا الرئيسـية وربطهـا مـع التوجهـات الدوليـة.ويأتـي هـذا المنتـدى مواكبـًا لتوصيـات الاجتماعـات الدوليـة والعربيـة فـي مجـال الإسـكان والتنميـة المسـتدامة.