جواد ظريف يعلن شرط إيران للتفاوض مع السعودية

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف شروط بلاده للتفاوض مع إيران.



وقال ظريف إنه في ظل تطلع السعوديين إلى الحوار مع إيران، فإنه يجب أن تبحث قضايا المنطقة على طاولة المفاوضات، لا ساحات القتال.



وأضاف ظريف أن وزارة الخارجية الإيرانية مستعدة دائما للتعاون مع جيرانها لضمان أمن المنطقة.



وتابع: أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن ذلك في إطار مبادرة تحالف الأمل والسلام في هرمز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



ويقصد ظريف بالشرط الإيراني إنهاء الحرب في اليمن أو ربما توقفها خلال المفاوضات، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى الحل السياسي، وتخترق دائما مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من طهران كل هدنة يتفق عليها.

