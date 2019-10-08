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مرأة

طريقة عمل الكريب في المنزل خطوة بخطوة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:00 م
صدى البلد
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قسم المرأه
الكريب من أسهل وأسرع الوجبات التي من الممكن تحضيرها فى المطبخ بكل سهولة، ويفضلها الكبار والصغار.. لذلك يمكن صنعها في المنزل وبتكلفة بسيطة.

مكونات تحضير الكريب:

½ كوب طحين
½ كوب حليب
1 بيضة
3 ملعقة كبيرة زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
½ ملعقة صغيرة ملح
2 كوب بوظة شوكولا
½ كوب نوتيلا
¼ كوب ماء

طريقة تحضير كريب:

- في وعاء كبير ننخل الطحين ونضيف السكر والفانيليا والملح ونخلط المكونات جيدًا.
- نحضر وعاء آخر نضع البيض والحليب والزيت ونخلط المكونات جيدًا.
- نضيف الطحين لخليط الحليب والبيض على مراحل إلى أن تنتهي كمية الطحين وتتكون لدينا عجينة سائلة.
- نترك الخليط ليرتاح لمدة ساعة تقريبًا.
- في مقلاة غير قابلة للالتصاق نضع كمية قليلة من العجين وعلى نار متوسطة إلى أن يصبح لون العجينة ذهبيا، نقلبه للوجه الآخر ونتركه ليصبح أيضًا ذهبيًا.
- في وعاء صغير نضع النوتيلا، ونضيف فوقها الماء على مراحل ونستمر بالتحريك إلى أن يتشكل لدينا صوص كثيف.
- نحضر طبق التقديم نضع كرة شوكولا في المنتصف، ونضيف فوقها الفتوتشيني تقريبًا لكل طبق شريحتين من العجين.
- نضيف صوص النوتيلا على وجه الفتوتشيني ويصبح جاهزا للتقديم.
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