طريقة عمل الكريب في المنزل خطوة بخطوة

الكريب من أسهل وأسرع الوجبات التي من الممكن تحضيرها فى المطبخ بكل سهولة، ويفضلها الكبار والصغار.. لذلك يمكن صنعها في المنزل وبتكلفة بسيطة.



مكونات تحضير الكريب:



½ كوب طحين

½ كوب حليب

1 بيضة

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

½ ملعقة صغيرة ملح

2 كوب بوظة شوكولا

½ كوب نوتيلا

¼ كوب ماء



طريقة تحضير كريب:



- في وعاء كبير ننخل الطحين ونضيف السكر والفانيليا والملح ونخلط المكونات جيدًا.

- نحضر وعاء آخر نضع البيض والحليب والزيت ونخلط المكونات جيدًا.

- نضيف الطحين لخليط الحليب والبيض على مراحل إلى أن تنتهي كمية الطحين وتتكون لدينا عجينة سائلة.

- نترك الخليط ليرتاح لمدة ساعة تقريبًا.

- في مقلاة غير قابلة للالتصاق نضع كمية قليلة من العجين وعلى نار متوسطة إلى أن يصبح لون العجينة ذهبيا، نقلبه للوجه الآخر ونتركه ليصبح أيضًا ذهبيًا.

- في وعاء صغير نضع النوتيلا، ونضيف فوقها الماء على مراحل ونستمر بالتحريك إلى أن يتشكل لدينا صوص كثيف.

- نحضر طبق التقديم نضع كرة شوكولا في المنتصف، ونضيف فوقها الفتوتشيني تقريبًا لكل طبق شريحتين من العجين.

- نضيف صوص النوتيلا على وجه الفتوتشيني ويصبح جاهزا للتقديم.