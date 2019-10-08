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أخبار البلد

روتاري مصر ينظم تدريبًا لشباب 12 دولة أفريقية بشرم الشيخ

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:03 م
الريلا ينظم تدريبًا
"الريلا" ينظم تدريبًا لشباب 12 دولة أفريقية
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امانى نوار
افتتح الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر، فعاليات معسكر برنامج الرايلا لتنمية مهارات القيادة لدى الشباب والذي يأتي ضمن الأنشطة التدريبية التي ينظمها روتاري مصر للمساهمة في تنمية المهارات والمواهب لدى شباب أفريقيا والتي تعقد للمرة الأولى على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لروتاري مصر لدول أفريقيا، تحت شعار "ابتكر – تواصل" في مدينة شرم الشيخ برعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

وقال الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، إن البرنامج يقام على مدار ٤ أيام بمشاركة ممثلي 12 دولة أفريقية هي كوت ديفوار و الكاميرون و غينيا و الأردن و لبنان و كينيا و نيجيريا و ملاوي و موريشوس و تونس و زيمبابوي و مصر، لافتا إلى أن البرنامج يسعى لدعم تبادل الخبرات والثقافة والتقارب بين شعوب القارة الأفريقية، وذلك خلال فعاليات الورشة التي ضمت عديد من خبراء التدريب منهم الدكتور حسام فرحات و المهندس محمد البيلي و المذيع محمد سويلم و داليا الصاوي و نور الزيني.

وتحدثت داليا سامي رئيس لجنة الرايلا بالمنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر، عن أعمار الشباب المشاركين والتي تترواح بين ١٨ عام و ٣٠ عام، مؤكدة أن المشاركين يحصلون على برنامج تدريبي مكثف يضم مجموعة من ورش العمل المختلفة، والتي تهدف جميعها لتنمية القدرات والمهارات القيادية لدى الشباب المشاركين في المؤتمر.

من جهته، قال أيمن نزيه رئيس مؤتمر المنطقة الروتارية ٢٤٥١ لعام 2019- 2020 إن ورش العمل التي تعقد على هامش فعاليات المؤتمر تتناول العديد من الموضوعات منها ريادة الأعمال والاتصال الفعال وبناء فريق عمل والقيادة ، كما أكد أن البرنامج لا يخلو من بعض الأنشطة الترفيهية وكذلك السياحية حيث يحظى المشاركين في المعسكر على زيارة لمعالم شرم الشيخ لدعم السياحة في مصر.
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