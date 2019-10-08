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مكرم محمد أحمد: مصر الدولة الوحيدة القادرة على كسر الإرهاب وإنهائه.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:01 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر هي الوحيدة القادرة على كسر الإرهاب وإنهائه، وقادرة على فعل هذا مرات عديدة.

وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، إن كافة بيانات القوات المسلحة حول مكافحة الإرهاب في سيناء أكدت أنه يتم محاصر العناصر الإرهابية والقضاء على الأسلحة والعربات والمعدات الموجودة بحوزة الإرهابيين.

وتابع مكرم محمد أحمد:" نحن في طريقنا للتخلص من عبء الجماعات الإرهابية في سيناء، موضحا أن الإرهابيين يتبعون سياسة الصوت العالي وذلك يعني عدم وجود قوة داخلهم، والصوت العالي يؤكد ضعفهم بعد تدمير البنية الأساسية الخاصة بهم.
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