السعرات التى يحتاجها الرجل والمرأة.. لـ زيادة أو نقص الوزن

كثير من السيدات تعانى من الزيادة أو النقصان فى الوزن وذلك لعدم معرفة كم عدد السعرات الحرارية التى يجب أن تتناولها خلال اليوم وأما تتناول زيادة عنها ولذلك يزيد الوزن أوأقل منها فيقل الوزن ، ولذلك قام موقع webMD بنشر أهم المعلومات حول كيفية معرفة السعرات التى يحتاجها الجسم يوميًا.



ويعتمد ذلك على العمر ونشاط الجسم ومؤشر الكتلة ولخسارة الوزن لأن كل سن وله نشاطة والقدرة على حرق الطعام وكلما زاد العمر قل الحرق لذلك إذا كنت تريد خسارة الوزن يجب أن تبدأ من الآن للاستعانة بنشاط جسمك وحيوته.



ويوصى الخبراء بتناول الأطعمة قليلة السعرات ولكن مليئة بالفيتامينات والمعادن التى تعطى الطاقة للجسم مع المشى من 30:60 دقيقة وتكون السعرات للنساء غالبًا بين 1500:2000 سعر خلال اليوم للجسم النشيط.



وتكون للرجال بين 2000:2400 خلال اليوم للجسم النشيط.



لذلك إذا كنت تريد خسارة الوزن يجب تناول الأطعمة أقل من هذه السعرات ، وإذا كنت تريد زيادة الوزن تناول سعرات أكثر ولكن ليست مليئة بالدهون ليظل الجسم بشكل صحى.

