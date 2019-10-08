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أخبار العالم

ميركل توجه صدمة جديدة لـ جونسون: مفاوضات بريكست على حافة الانهيار

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:00 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أخبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس الوزراء البريطانى اليوم أن عرضه لإدارة الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية قد لا يلقى قبولا في تصويت الاتحاد الأوروبي.


وذكرت وكالة أنباء يونايتد برس إنترناشونال الأمريكية أن مصدر بريطانى صرح بأن مكالمة هاتفية بين ميركل وجونسون قالت فيها المستشارة الألمانية أن التوصل إلى اتفاق أمر مستبعد بشكل كبير، وأن الاتحاد الأوروبي لديه حق النقض (الفيتو) بشأن مغادرة بريطانيا الاتحاد الجمركى.

وأضاف المصدر أن ميركل قالت إنه إذا أرادت بريطانيا الخروج فلا يمكنها أن تخرج بدون ترك أيرلندا الشمالية وراءها في اتحاد جمركى وبتنسيق كامل للابد.


ولا تزال المفاوضات جارية بين بريطانيا والاتحاد في بروكسل، لكن ميركل أخبرت جونسون اليوم أن المفاوضات على وشك الانهيار.

كان جونسون قد تعهد بالخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر الجاري، سواء بوجود اتفاق بشأن الخروج أو بدونه ولكنه تعهد أيضا بالالتزام بقانون "بن" الذى سيجبره على السعي لتمديد تاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك في حال عدم وجود اتفاق خروج قبل 31 أكتوبر، الأمر الذى سيجبره على أن يسعى للتمديد وهو ما رفضته أمس المحكمة الاسكتلندية.
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