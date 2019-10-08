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فن

خالد سرحان : متفائل بالمسرح الفترة المقبلة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
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شيري نبيل
قال الفنان خالد سرحان إن المسرح يشهد طفرة كبيرة خاصة الفترة الأخيرة بعد عرض أكثر من عرض سواء خاص أو حكومي .

حيث صرح لصدي البلد : متفائل بشكل كبير خاصة أن هناك أعمالا مسرحية كثيرة مؤخرا حققت نجاحا جماهيريا كبيرا مثل الملك لير " للنجم يحي الفخراني و3 أيام في الساحل للنجم محمد هنيدي، فكايرو شو كسر حاجز الخوف.

سعيد بالتعامل والمشاركة في الكيان الكبير " كايرو شو " لاسباب عديدة أبرزها الموضوعات المختارة واختياره للنجوم الكبار بالاضافة الي إعطاءه فرصة كبيرة للنجوم الشباب بالاضافة الي الانتاج الضخم ، مسرح حقيقي ، عندما شاركت في المشروع وجدت أن المسرح والاستعراضات الغنائية مبذول كمجهود كبير للخروج بالشكل الذي يراه الجمهور من حيث الانتاج أو الأفكار المقدمة.
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