خالد سرحان : متفائل بالمسرح الفترة المقبلة

قال الفنان خالد سرحان إن المسرح يشهد طفرة كبيرة خاصة الفترة الأخيرة بعد عرض أكثر من عرض سواء خاص أو حكومي .



حيث صرح لصدي البلد : متفائل بشكل كبير خاصة أن هناك أعمالا مسرحية كثيرة مؤخرا حققت نجاحا جماهيريا كبيرا مثل الملك لير " للنجم يحي الفخراني و3 أيام في الساحل للنجم محمد هنيدي، فكايرو شو كسر حاجز الخوف.



سعيد بالتعامل والمشاركة في الكيان الكبير " كايرو شو " لاسباب عديدة أبرزها الموضوعات المختارة واختياره للنجوم الكبار بالاضافة الي إعطاءه فرصة كبيرة للنجوم الشباب بالاضافة الي الانتاج الضخم ، مسرح حقيقي ، عندما شاركت في المشروع وجدت أن المسرح والاستعراضات الغنائية مبذول كمجهود كبير للخروج بالشكل الذي يراه الجمهور من حيث الانتاج أو الأفكار المقدمة.