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اقتصاد

جمارك القاهرة تحبط تلاعبا في رسالة سيارات نقل بـ 16.009 مليون جنيه

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:05 م
جمارك السيارات
جمارك السيارات
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محمد يحيي
أحبطت إدارة التحريات والضبط بجمارك القاهرة برئاسة عبدالناصر محمد، تهرب احدي شركات الاستيراد والتصدير من سداد الرسوم المقررة علي واردات 17 سيارة نقل مستعملة بقيمة 16.009 مليون جنيه.

قال مصدر جمركي في تصريحات له، إن الشركة تلاعبت في أرقام شاسيهات السيارات للتهرب من سداد الرسوم المقررة عليها، غير أن المعاينة الفنية أثبتت وجود تلاعب في قيمة الرسالة.

تم تشكيل لحنة من " ممدوح رسلان ،محمد رفعت ،أحمد أسامة ،أيمن كمال،إسلام سامى" وتحرير محضر بالواقعة، بعد اخطار عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، و عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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