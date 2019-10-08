خالد سرحان :التحضير لمسرحية اللي عليهم العين استغرق مجهودا كبيرا

قال الفنان خالد سرحان إن التحضير لمسرحية " اللي عليهم العين " استغرق مجهودا كبيرا وتحضيرات خاصة أن العمل كبير .



أضاف في تصريح لصدي البلد : الشخصية تفرض نفسها وعلي كل فنان أن يضع تفاصيل خاصة به وهذا سوف يشعر به الجمهور من خلال أدلئي وشخصيتي ، أثناء الجلسات التحضيرية للعمل جلست مع المخرج لوضع كافة التفاصيل للدور والخروج بشكل جيد .



أضاف : كل فنان يضع اللمسة التي تميزه عن أي فنان آخر بداية من الأداء وطريقة الكلام والملابس حتي يشعر المشاهد بالاختلاف .



محسن رزق مخرج مسرحية " اللي عليه العين " رجل مبدع موهوب ومن خلال تعاملي معه سعدت ، لان يعرف بشكل كبير أهمية المسرح .