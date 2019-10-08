التعليم العالي: اختيار 10 مخترعين لتمثيل مصر فى معرض جنيف الدولى للابتكار

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تخصيص 10 جوائز بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، للمتقدمين وبالتالي اشتراكهم في معرض جنيف الدولي للابتكار بحيث تغطي أكاديمية البحث العلمي السفر والإقامة وجميع التكاليف، كما ستكون هناك جوائز لـ عاصمة الابتكار و افضل محافظة لدعم الابتكار.





وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للاعلان عن التفاصيل الخاصة بالمعرض الذي سيقام يومي 24 و25 أكتوبر الحالي، أن الوزارة حريصة على التطوير كل عام عن العام الذي يسبقه بالمعرض حيث نهتم بقطاع كبير من الشباب مما يعطي لهم دفعة لابتكاراتهم مما يعطيهم طاقة إيجابية.يعقد المؤتمر الصحفي تحت رعاية وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف التعريف بالحدث السنوي الأكبر الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام السادس على التوالي.ويعقد المعرض هذا العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في قاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية فى الفترة من ٢٤-٢٥ أكتوبر 2019.