قبل الممر.. كيف وثقت السينما المصرية حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر؟

الفيلم بطولة أحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس، وقصة الفيلم تدور حول قوات الصاعقة المصرية في حرب الاستنزاف وتدميرهم إحدى معسكرات الجيش الإسرائيلي.



وقبل الممر فقد تبارت السينما في مصر خلال العصور الماضية على تقديم ملاحم وبطولات الجيش المصري في حرب الاستنزاف و6 أكتوبر.



وفي هذه السطور يرصد صدى البلد أبرز الأفلام التي أبرزت بطولات الجيش المصري في الاستنزاف وحرب أكتوبر.



الرصاصة لا تزال في جيبي



تدور قصة الفيلم حول مجند يحول الاختباء في فلسطين، حين تتاح له سبل الفرار والعودة إلى وطنه. وينجح بالفرار بحرا ويعود بعد حرب 1967 إلى بلدته محطما يائسا بعد أن رأى مقتل رفاقه جميعا أمام ناظريه.



يستقبله أهل قريته بفتور، وكأنه المسؤول عن هذه النكسة. يقابل فاطمة ابنة عمه ويعرف أن عباس رئيس الجمعية التعاونية الذي يستغل الفلاحين ويطلق الشعارات المزيفة يريد الزواج منها، ويسانده في ذلك عمه إبراهيم والد فاطمة.



يعرض عباس الزواج على فاطمة ويترك القرية، ويحل محله عبد الحميد الذي يعطى للناس حرية الكلام. يصمم محمد على الانتقام من عباس لشرف ابنة عمه، ولكنه يشترك في حرب أكتوبر، وينتصر، ويعود مرفوع الرأس إلى موطنه، بينما لا تزال الرصاصة في جيبه.



الفيلم بطولة محمود ياسين، ونجوي إبراهيم، ويوسف شعبان.



أبناء الصمت



في 22 أكتوبر 1967، أغرق المصريون المدمرة إيلات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت جن جنون العدو فضرب مدينة الزيتية بالسويس، وتبلغ حرب الاستنزاف ذروتها مع العدو الصهيوني، والجنود على حافة القناة، يهبطون خلف خطوط العدو في سيناء، وتكون ملحمة من ملاحم النضال في تاريخ الشعوب المكافحة، تستمر هذه العميات مع هؤلاء الجنود الفدائيين إلى يوم العبور في 6 أكتور 1973 وتحطيم خط بارليف.



الفيلم بطولة نور الشريف، ومحمود مرسي، وأحمد زكي.



الطريق إلى إيلات



تدور أحداث الفيلم إبان حرب الاستنزاف عام 1969 قبل حرب أكتوبر، بالتحديد في شهر يوليو، يتناول الفيلم الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي، وهي العمليات التي نفذتها مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسلاح البحرية المصري، حين هاجموا ميناء إيلات الحربى وتمكنوا من تدمير سفنتين حربيتين.



الفيلم بطولة عزت العلايلي وصلاح ذو الفقار، ونبيل الحلفاوي، وكوكبة من النجوم.



أيام السادات



والفيلم من أنوع السير الذاتية التي يتحدث عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، صاحب قرار حرب أكتوبر، ويتحدث الفيلم عن دور الرئيس السادات قبل الحكم، ودوره في قيادة مصر للانتصار في حرب 6 أكتوبر.



الفيلم من بطولة أحمد زكي، ميرفت أمين، مني زكي، أحمد السقا.



نال فيلم الممر إعجاب جمهور السينما والتليفزيون، بعد عرضه أول أمس على شاشة قناة "أون" بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر.