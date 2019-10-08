ياسمين فتاة قررت أن تتحول إلى حورية بحر حقيقية.. صور

نشرت صحيفة مترو البريطانية مجموعة من الصور تظهر فتاة شابة تبلغ من العمر 28 عامًا تدعى ياسمين سيلز، والتى قررت أن تترك وظيفتها وتعمل كحورية بحر بدوام كامل.



تعود تفاصيل القصة بعدما قررت ياسمين ترك وظيفتها كمنظمة جنازات بسبب ما تشاهده يوميًا من أحداث محزنة، وبكاء وعويل بإستمرار من أسر المتوفيين، والتحول للشخصية السطورية التى تعشقها وهى حورية البحر.



وكان تصريح حورية البحر الجديدة بانها ستعمل بجد مستغلة سنها الصغير ولياثتها البدنية العالية لتقديم أفضل عروض، بعدما أصبحت قادرة على حبس أنفاسها لمدة دقيقتين و35 ثانية تحت الماء.



ويبلغ راتب ياسمين حوالى 122 دولارًا أمريكيًا مقابل الساعة الواحدة، وهو الأمر الذى سيحسن من مستوى معيشتها اقتصاديًا، عن وظبفتها السابقة.