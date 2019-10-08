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أخبار البلد

لاكتشافاتهم الطبية.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ مواطنيها بعد فوزهما بجائزة نوبل

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:18 م
الفائزون بجائزة نوبل
الفائزون بجائزة نوبل للطب
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محمود نوفل
هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة العلماء الأمريكان الفائزون بجائزة نوبل لهذا العام وهم ويليام كايلين وجريج سيمنزا وزميلهم البريطاني بيتر راتكليف في مجالات الفيسيولوجيا أوالطب وذلك لإكتشاف كيفية تحسس الخلايا وتكيفها مع كمية الأكسجين المتوفرة، مما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم حيث قالت "تهانينا للعلماء الأمريكيين ويليام كايلين وجريج سيمينزا وزميلهما البريطاني السير بيتر راتكليف لفوزهما بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لهذا العام لاكتشافاتهما لكيفية شعور الخلايا والتكيف مع توافر الأوكسجين."

وبدأ موسم جوائز نوبل، الاثنين، بالإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للطب، حيث كانت التوقعات تشير إلى احتمال قوي بفوز الأميركية من أصل لبناني هدى زغبي جائزة نوبل للطب عن دراستها في التحولات الجينية "ميك بي 2" المسؤولة عن الأمراض الدماغية، وفقا للإذاعة السويدية.

وتوقعت صحيفة "داغنس نيهيتر" فوز خبيري أمراض المناعة الأسترالي مارك فلدمان والبريطاني رافيندر مايني لأعمالهما حول التهاب المفاصل الروماتويدي، فيما طرح اسم الأميركية ماري كلير كينغ التي اكتشفت جينة "بي أر سي إيه 1" المسؤولة عن شكل وراثي من سرطان الثدي.

ويُشار إلى أن أصغر الفائزين بجائزة نوبل للسلام هي الباكستانية ملالا يوسفزاي، التي فازت بها عام 2014 وهي في سن السابعة عشرة.
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