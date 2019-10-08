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أخبار العالم

لدواع أمنية.. دولتان يُمنع الإماراتيون من السفر إليهما.. تعرف على الأسباب

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:05 م
جواز السفر الاماراتي
جواز السفر الاماراتي
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سعيد العربي
مع إعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية رفع حظر السفر عن الإماراتيين إلى لبنان اعتبارًا من اليوم، انخفض عدد الدول التي يمنع على الإماراتيين السفر إليها إلى دولتين فقط لدواع أمنية وسياسية، في حين حذرت من السفر لمجموعة أخرى من الدول.

وحفاظًا على سلامتهم وأمنهم، طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين بالامتناع عن السفر إلى منطقة قراباغ الجبلية منذ أغسطس 2016 بسبب الأوضاع السياسية، وقطر منذ يونيو 2017 لدواع سياسية، وذلك بحسب الموقع الرسمي للوزارة.

12 دولة

ووضعت الوزارة 12 دولة على جدول التحذير من السفر إليها، وتشمل ليبيا منذ 2012، والعراق منذ 2013، وشمال نيجيريا، وسوريا، ومدينة كراتشي في باكستان، وأوكرانيا ما عدا مدينة كييف، والصومال، وأفغانستان، وجنوب السودان، واليمن، منذ 2014، وذلك بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية فيها.

وحذرت من السفر إلى الكونغو الديمقراطية منذ ديسمبر 2016 بسبب الأوضاع الأمنية وانتشار وباء إيبولا، ومدغشقر منذ نوفمبر 2017 بسبب انتشار وباء الطاعون.

وحثت الوزارة المواطنين الموجودين خارج الدولة على التسجيل في خدمة "تواجدي"، لضمان الاتصال بهم، ومعرفة أماكنهم للتواصل معهم وتوفير احتياجاتهم، داعيةً إلى التقيد بالقوانين الصادرة عن الدول المتواجدين فيها وتعليمات وإرشادات السفارة والقنصلية الموزعة حول العالم.
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