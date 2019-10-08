رئيس الوزراء من البرلمان يكشف سبب إنشاء مدن جديدة.. ويؤكد: تم تنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين والقضاء على قوائم الانتظار.. مخصص لمبادرة حياة كريمة 6.6 مليار.. تم توفير 5 ملايين فرصة عمل

رئيس الوزراء

تم تنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، والقضاء علي قوائم الانتظار تم اطلاق مبادرات 100 مليون صحة وفيروس سي وصحة المرأة مبادرة حياة كريمة مخصص لها في الموازنة 6.6 مليار جنيه المشروعات القومية وفرت 5 مليون فرصة عمل خلال 5 سنوات مصر تزداد سنويا بواقع 205 مليون مواطن،ولهذا نبنى المدن الجديدة





قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تضع الاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية على رأس أولوياتها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار لمصر ضد محاولات النيل منها.





كان ذلك في بيان ألقاه مدبولي أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وذلك بحضور وزراء المالية محمد معيط، والكهرباء والطاقة محمد شاكر، والتخطيط هالة السعيد، والشباب والرياضة أشرف صبحي، والأوقاف مختار جمعة، والتموين علي المصيلحي.





وبعد تحدث رئيس الوزراء خلال بيانه عن الاوضاع بمصر ابان 2014 والتقدم الذى حققته الدولة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى تطرق إلى ملف الصحة حيث أوضح أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات، حيث تم تنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، والقضاء علي قوائم الانتظار، ومائة مليون صحة وفيروس سي وصحة المرأة، مؤكدا أن هذه المبادرات لا تتم في يوم وليلة ولكنها مستمرة، وأن مبادرة حياة كريمة مخصص لها في الموازنة 6.6 مليار جنيه، من أجل رفع مستوى 1000 قرية.





ولفت إلى أن المشروعات القومية التى تنفذ علي الأرض نجحت في توفير 5 ملايين فرصة عمل علي مدار الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أن مصر تزداد سنويا بواقع 205 ملايين مواطن، وهو الأمر الذي يستلزم توفير مليون فرصة عمل سنويا، وهو نهج تعمل عليه الحكومة.





وتطرق مدبولي لحجم الطرق الكبيرة التي تم تنفيذها علي مستوي الجمهورية، مؤكدا علي أن الشباب المصري هو من أقام هذه الشبكة، وغيرها من المدن الجديد ومحطات الطاقة ومشروعات الغاز متابعا:" البطالة تتنازل ووصلنا لمعدلات جيدة"، مؤكدا علي أن المشكلة الحقيقة التي أن الجميع يريد الوظيفة الحكومية وهو امر غير وارد خاصة أننا ندرك أن الجهاز الإداري مثقل بالأعباء والموظفين وأننا لسنا في حاجة لهذا الكم من الموظفين.





وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أهمية بناء المدن الجديد علي مستوي محافظات مصر،وأهميتها للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تتم بشكل سنوي، مطالبا الأعضاء بالرجوع لمضابط مجلس الشعب في بداية الثمانينيات والتي حدث بها استدعاء لوزير الإسكان بشأن بناء المدن الجديد والتي كانت بواقع 22 مدينة من العاشر من رمضان والعبور والشروق وغيرها، مؤكدا علي أن هذه المدن تضم الآن حوالي 9 مليون مواطن وبها قلاع الصناعة والتي تعد عماد للاقتصاد المصري متسائلا:" لو لم تتم هذه المدن ماذا كان حال مصر الآن؟





ولفت مدبولي إلي أن هذا المبرر هو الذي يجعل الحكومة تنشأ مدن جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل علي تحويل أرض مهملة لمناطق ومدن جديدة بقيمة كبيرة، وهو ما حدث في العاصمة الإدارية بواقع 170 ألف فدان ببنية أساسية كبيرة بعيدا عن الموازنة وأصبحت قيمتها السوقية الآن حوالي تريليون جنيه مصري وهذه للأجيال القادمة قائلا:" نعظم أصول الدولة التى كانت تهدر وهذا يحدث في العاصمة الإدارية و14 مدينة أخري".





وبشأن أوضاع الصرف الصحي قال حتى منتصف 2014 كانت نسبة أعماله علي مستوي الجمهورية 11% وذلك علي مدار أكثر من 30 عاما، فيما نسبة الأعمال حتى 30يونيو 2019 وصلت لـ38% ومتوقع أن تكون 42% منتصف 2020، مؤكدا علي أنخ هلال سنوات مقبلة سيتم تحقيق نتائج إيجابية في هذا الملف علي مستوي الجمهورية، ولكن لابد أن نسير علي هذا النهج وتوفير الموارد المالية المطلوبة.



