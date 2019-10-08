وفاة طالب داخل مدينة الأزهر الجامعية .. التفاصيل الكاملة.. صور

وفاة طالب داخل مدينة الأزهر الجامعية ، نكشف في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لوفاة طالب بالأزهر فجر اليوم.



توفي الطالب احمد علاء، احد طلاب جامعة الأزهر والذي يسكن في المدينة الجامعية بالقاهرة، بعد حدوث حالة إعياء له داخل المدينة، وخرج طلاب المدينة الجامعية للتجمهر بمبنى خالد بن الوليد الذي كان يسكن فيه الطالب للمطالبة بحقه.



التحقيق في الواقعة

وسادت حالة من الذعر بعد وفاة طالب بجامعة الأزهر، بين طلاب المدينة الجامعية، بينما واصلت إدارة جامعة الأزهر الوقوف على أسباب الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين في حق الطالب.



عزاء شيخ الأزهر

وبعد وفاة طالب بمدينة الأزهر الجامعية، أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بوالد الطالب أحمد علاء، الطالب بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية فجر اليوم بالمدينة الجامعية لطلاب الأزهر بمدينة نصر، حيث أعرب عن خالص تعازيه ومواساته لوالد وأسرة الطالب ومشاطرتهم الأحزان.



تعامل الجامعة مع الواقعة

وكشف الدكتور أحمد زارع، الأستاذ بجامعة الأزهر، كواليس وفاة أحد طلاب المدينة المدينة الجامعية بالقاهرة فجر اليوم، الثلاثاء.



وقال الدكتور أحمد زارع، لـ"صدى البلد"، إن الطالب توفي بصورة طبيعية وحضر أحد الأطباء لإسعافه وعمل إنعاش لقلبه، وحضر طبيب آخر لإسعافه ولكن باءت المحاولات بالفشل وتوفى الطالب فجر اليوم.



وأضاف أنه تم نقل الطالب إلى مستشفى الأزهر التخصصي بعد الوفاة، وحضر جميع قيادات جامعة الأزهر الذين اعتذروا عن عدم الحضور في اجتماع المجلس الأعلى للأزهر.



وأوضح أن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وجميع نوابه، يتواجدون الآن في مستشفى الأزهر التخصصي ومعهم أسرة الطالب الذين وجهوا الشكر لرئيس الجامعة على جهوده ورعايته للطالب.



وذكر أن الجامعة وفرت أتوبيسات لنقل الطلاب وأسرة الطالب إلى محافظة البحيرة لتشييع الجنازة.



وفد من قيادات الجامعة لتقديم العزاء

وتوجه وفد من قيادات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وعدد من النواب، إلى محافظة البحيرة، لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالب احمد علاء الطالب بكلية الصيدلة والذي توفي اليوم داخل المدينة الجامعية.



قرار جديد داخل المدينة

وقررت جامعة الأزهر، منع دخول الطلاب الى المدينة الجامعية بعد الساعة الحادية عشرة ليلا وغلق الأبواب أمام أي طالب يأتي بعد هذا الموعد.



يأتي قرار جامعة الأزهر بتغيير موعد الدخول إلى المدينة من الثانية عشرة ليلا الي الحادية عشرة، بعد وفاة احد الطلاب وكان وقتها عائدا من الخارج لشراء ملابس له.



التفاصيل الكاملة للواقعة

وعن تفاصيل الواقعة، التي رواها لصدى البلد، أحد زملاء الطالب المتوفي، أنه حضر إلى املدينة الجامعية بعد الساعةالثاني عشر منتصف الليل بعدما كان يشتري لنفسه ملابس، ودخل غرفته ووحد أصدقائه نائمين ثم شعر بضيق تنفس وخرج إلى البلكونة وجلس فيها لمدة ربع ساعة ثم شعر باختناق وتشنجات بشكل كبير حتى فزع زملائه واستيقظوا للإطمئنان عليه.



وتابع الطالب الذي رفض ذكر اسمه: استمر ضيق التنفس على أحمد علاء، حتى علم الكثير من الزملاء في المبني بالحالة وتجمع الكثير منهم حتى تطورت الحالة ومات الطالب بعدما لم يتم التمكن من إنعاش قلبه، وحدثت حالة إغماء لحالة الطلاب نتيجة رؤيته للحالة.



طمأنة الطلاب

الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة، حضر إلى المدينة لطمأنة الطلاب وبعدا حضر أهل الطالب إلى المدينة وكان ذلك بعد الفجر ، وتم استلام الجثة والتوجه بها الى مستشفى الأزهر التخصصي ووعد الطلاب بأنه لن يضيع حق الطالب أبدا والجامعة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين.