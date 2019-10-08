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تعليم

تكريم أحد أبطال حرب أكتوبر بمدرسة إعدادية في أسيوط .. صور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:51 م
جاد عبود جاد أحد
جاد عبود جاد أحد أبطال حرب أكتوبر ٧٣
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أحمد زهران
كرمت إدارة مدرسة مسارة الإعدادية بمركز ديروط محافظة أسيوط، بقيادة تهاني قاسم مديرة المدرسة، أحد أبطال حرب أكتوبر الذي شارك فى حرب ٦٧ وحرب ٧٣.

قال جاد عبود جاد أحد أبطال حرب أكتوبر ٧٣ ، إنه قضى تسع سنوات خدمته في القوات المسلحة المصرية منذ عام ١٩٦٥ حتى ١٩٧٤ ، مشيرا إلى أنه حضر حرب النكسة عام ٦٧ وحرب نصر أكتوبر المجيدة ٧٣ ، مضيفا بأنه شاهد العديد وعاش مع زملائه مواقف صعبة حينما يتذكرها تتساقط الدموع من عينيه خاصة لحظات استشهاد بعض زملائه أمام عينيه حال تنفيذ بعض العمليات العسكرية.

أكد أنه بعد الحرب تم تعيينه عاملا في مدرسة قريته الاعدادية الذي مازال يقدم لها العديد من الخدمات حتى بعد خروجه لسن المعاش.

وأكدت إدارة المدرسة أنها حريصة على تكريم هؤلاء الابطال الذين حرروا الأرض ورسموا البهجة والكرامة على وجه كل مصري ورفعوا راية النصر أمام العالم كله ليثبتوا شجاعة الجندي المصري وبسالته في كل زمان ومكان.
تكريم أحد أبطال حرب أكتوبر بمدرسة إعدادية في أسيوط .. صور
تكريم أحد أبطال حرب أكتوبر بمدرسة إعدادية في أسيوط .. صور
تكريم أحد أبطال حرب أكتوبر بمدرسة إعدادية في أسيوط .. صور
تكريم أحد أبطال حرب أكتوبر بمدرسة إعدادية في أسيوط .. صور
تكريم أحد أبطال حرب أكتوبر بمدرسة إعدادية في أسيوط .. صور
تكريم أحد أبطال حرب أكتوبر بمدرسة إعدادية في أسيوط .. صور
تكريم أحد أبطال حرب أكتوبر بمدرسة إعدادية في أسيوط .. صور
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